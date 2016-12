Sombero nagsoli ng P2M bribe money

Tinurn-over na sa Office of the Ombudsman ni retired Gen. Wally Sombero ang P2 milyong nakuha nito mula sa P50 milyong suhol na ibinigay ng negosyanteng si Jack Lam sa dalawang opisyal ng Bureau of Immigration (BI) kapalit ng pagpapalaya sa 600 Chinese workers na nagtatrabaho sa Fontana Leisure Park and Casino na inaresto dahil sa walang working permit at pagiging undocumented alien.

Ayon kay Atty. Ted Contacto, ang nasabing pera ay gagamiting ebidensya sa nauna nang kasong isinampa ng kanyang kli­yente laban kina BI Deputy Commissioners Michael Robles at Al Argosino.

Samantala, ipinag-utos kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isarado ang lahat ng online gaming sa bansa.

“I am ordering the closure of all online gaming,” ani Duterte sa kanyang speech sa Malacañang bunsod sa nabulgar na umano’y panunuhol ni Jack Lam sa ilang opisyal ng immigration.

Ito ay matapos na ipag-utos ni Digong ang pag-aresto kay Lam kasunod sa nabulgar na panunuhol nito.

Tinukoy rin nito ang nagaganap na korupsyon sa pagbibigay ng gaming licenses na aniya’y umaabot sa P300 bilyon.