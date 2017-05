Solong ahensya para sa OFWs, itinulak

Isa pang ahensiya ng gobyerno ang gustong itatag ng isang senador upang magsilbing one-stop umbrella agency na tututok sa proteksyon ng overseas Filipino workers (OFWs) at ng kanilang pamilya.

Sa Senate Bill No. 1435 na inihain ni Sen. Alan Peter Cayetano, nais nitong malikha ang Department of Foreign ­Employment (DOFE) na siyang ­tututok sa lahat ng isyu at ­karaingan ng ­tinatawag na mga bagong bayani ng bansa.

Itinulak ni ­Cayetano ang pagtayo ng DOFE isang buwan matapos ­ipangako ni ­Pangulong Duterte sa OFWs sa ­kanyang state visit sa ­Saudi Arabia na isang kagawaran para sa OFWs ang ipapalikha ­niya sa Kongreso.

Ipinaliwanag pa ni Cayetano na bawat ­taon, tinatayang 2 milyong Fili­pino ang umaalis ng bansa dahil sa kahirapan at kawalan ng trabaho sa ­Pilipinas. Dahil dito, napipilitang patulan ng migrant ­workers ang mahihirap na trabaho sa isang bansa at mga among mapag-abuso sa empleyado.

“Despite the ­existence of agencies to protect them, OFWs and their families continue to face numerous problems and ­challenges such as ­illegal recruitment; ­employer abuse; inadequate benefits; in­efficient and ineffective ­delivery of ­services; and the lack of ­representation in the agencies that are ­supposed to protect and promote their rights,” ­ayon sa senador.

“Hence, there is a pressing need to ­priori­tize the creation of an ­agency that would ­manage, harmonize, and ­strengthen existing policies and programs to address the needs of foreign Filipino employment,” dagdag ni Cayetano.

Kakambal ng panukala ang paglikha ng P1 ­bilyong OFW ­Distress and Assistance Fund upang may mahugot ang ­gobyerno ­para sa ­financial support ng ­inabusong ­OFWs, panggastos sa repatriation at probisyon sa life-savings fund sa panahon ng emergency.