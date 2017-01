Solon tutol sa theme park sa Palawan

Sinumang nagpanukala ng pagpapatayo ng Nickelodeon Theme Park sa Palawan ay ideya ng isang insensitive deve­loper.

Ito ang iginiit ni House Natural Resources Chair at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate kasabay ng mariing pagtutol sa panukala ng Viacom International Media Networks at underwater resort developer Coral World Park Undersea Resorts Inc. na magpatayo ng Nickelodeon Resort and Attraction sa Coron, Palawan.

Aniya, nakasaad Pro­clamation 219, Proclamation 1801 at Proclamation 212 ang pangangalawa at pagbibigay proteksyon sa marine habitat at forest reserve sa Coron kaya naman anumang paglalapastanganan nito ay malinaw na labag sa batas.

Dagdag pa ng mambabatas, sa halip na ipatuloy ang pagtatayo ng nasabing pasyalan ay atupagin na lamang ng gobyerno ang mga development program para sa mga mangingisda at katutubo sa Palawan.

Ang balak na 400-hec­tare undersea-themed park ay kaya umanong tapusin sa 2020 at isa sa magiging atraksyon nito ay mga restaurants at lounges na nasa 6 meters below sea level ngunit nanindigan si Zarate na kung sa ibang mga bansa ay tinutuligsa ng mga environmental groups ang mga itinayong marine parks dahil sa masamang epekto nito sa ecosystem.