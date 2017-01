SOLON SA NARCO MAYORS: MANGINIG NA KAYO!

Pinayuhan ng chairman ng House committee on dangerous drugs na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, ang mga mayors na sangkot sa iligal na droga na huwag balewalain ang banta ni Pangulong R­odrigo Duterte dahil seryoso ang Pangulo sa laban sa mga ito.

Ginawa ni Barbers ang pahayag matapos manawagan si Duterte sa mga narco mayor na sangkot sa iligal na droga na mag-resign na sa kanilang puwesto dahil kung hindi ay mamamatay ang mga ito.

“Lahat ng mga guilty na mayor must heed to the call of the President or else they might suffer the consequences dahil seryoso ang Pangulo natin sa anti-illegal drug war” ani Barbers.

Gayunpaman, sinabi ng mambabatas na kailangang pangalanan na ng Pangulo ang mga mayor, governor na nasa kanyang listahan na drug lord at kung hindi man ay protektor sa iligal na droga sa kanilang nasasakupan.

“Palagay ko dapat nang pangalanan ng Pa­ngulo ‘yung mga nasa kanyang listahan. Hindi lang mayor, siguradong may vice mayor dyan (na sangkot sa ilegal na droga) o siguradong mayroon ding vice governor sa illegal drug trade,” anang mambabatas.

Tuwing humaharap sa publiko si Duterte ay bitbit nito ang makapal na listahan ng mga taong sangkot sa iligal na droga na kinabibilangan ng mga mayors at iba pang pulitiko.

Sang-ayon naman si Senator Sherwin Gatcha­lian sa panawagan ni PDU30 sa lahat na politikong sangkot sa droga na magbitiw na lamang sa kani-kanilang posisyon.