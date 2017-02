Solon sa DFA: Iligtas si Dalquez!

Nanawagan ang isang senador sa Department of Foreign Affairs (DFA) na paigtingin ang legal assistance kay Jennifer Dalquez upang mapawalang sala makaraang hatulan ng bitay sa United Arab Emirates (UAE).

Ayon sa DFA, nahatulan ng bitay si Dalquez dahil sa umano’y pagpatay sa kanyang amo noong Disyembre 7, 2014. Sinabi ng ina ng biktima na inaresto ang kanyang anak makaraang saksakin nito ang amo na nagtangkang gahasain ito.

“We cannot and should not allow the exe­cution of yet another innocent OFW,” giit ni Sen. Cynthia Villar kasabay ng pagbanggit sa pagbitay kay OFW Jakatia Pawa, na pinanindigan ang pagiging inosente sa kaso hanggang sa kanyang hu­ling hininga.

Inaasahang magpapalabas ng desisyon ang UAE Court of First Ins­tance sa kaso ni Dalquez sa Pebrero 27. Maaaring pagtibayin o baligtarin ang hatol na bitay na ipinataw ng lower court. Sa sandaling pagtibayin ang hatol na bitay, ipadadala na ito sa pinakamataas na korte ng UAE.

Bago ang kanyang pagbitay, pinanindigan ng 44-anyos na si Pawa na inosente siya sa kaso ng pagpatay dahil sa wala siyang motibo upang gawin ito sa anak ng kanyang amo. Hindi rin tumugma ang kanyang DNA prints sa DNA na natagpuan sa murder weapon.

Binitay si Jakatia Pawa noong Enero 25, 2017 na ikinagulat ng DFA at ng Department of Labor and Employment (DOLE). Sinabi ng Philippine Embassy sa Kuwait na ipinaalam sa kanila ang bagay na ito 18-oras bago ang pagbitay.

“Let us not repeat the same mistake of being caught by surprise, and failing to provide the family with timely and relevant information as seen in the case of Jakatia Pawa. The DFA must leave no stone unturned in providing quality legal assistance to Jennifer Dalquez,” ani Villar.

Pinasalamatan din ng senador ang Taiwan Supreme Court matapos nitong ibaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay sa dalawang Pilipino na kinasuhan ng murder.