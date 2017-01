Solon: P325B atraso sa SSS ng mga pasaway na kumpanya

By Bernard Taguinod

Umaabot na sa P325 bilyon ang hindi nakokolekta ng Social Security System (SSS) sa may 174,00 delingkuwenteng employers sa buong bansa na isang indikasyon na hindi nagtatrabaho ang mga ito at sa halip ay ang mga miyembro ang pinahihirapan para matapalan ang dagdag na gastos sa pension increase sa mga retiradong miyembro.

Ito ang nabatid kay Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate. Ang suhestyon nito, i-pressure umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang SSS para gawin ng mga ito ang kanilang trabaho upang hindi na madagdagan ang pasanin ng mga aktibong miyembro.

”As of now, mayroong 174,000 employers ang hindi nagre-remit ng SSS contribution at base sa aming pag-aaral aabot sa P325 billion ang hindi nakokolekta sa mga delinquent employers,” ani Zarate.

Kung makokolekta ani­ya ng SSS ang nasabing halaga ay kayang-kayang takpan ang dagdag na gastos sa P1,000 increase sa pensyon ng mga retiradong miyembro nito na magsisimula sa lalong madaling panahon.

Napakalaking halaga aniya ito at matagal na umano nilang kinakalampag ang SSS sa bagay na ito subalit hanggang ngayon ay hindi nila makolekta ang perang ito kaya nanganganib din umano ang kalagayan ng mga empleyado ng mga employers na ito.

Samantala, isang kongresista ang kumukumbinsi ngayon sa lide­rato ng Kamara na bumuo sila ng isang oversight committee para himayin nang husto ang contribution hike na papasanin ng lahat ng SSS members katapat ng dagdag pensyon ng mga senior members.

Ayon kay ABS party­list Rep. Eugene Michael de Vera, kailangan alamin muna ng Kongreso kung saan at paano gagamitin ang dagdag na SSS contribution lalo at masyadong malaki ang magiging pagtaas.