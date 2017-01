Solon kay Mocha: Be Christian!

Umaasa ang isang kongresista na paiiralin ni Mocha Uson ang Christian at moral values sa pagganap nito bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).

Ginawa ni CIBAC partylist Rep. Sherwin Tugna ang nasabing pahayag matapos italaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Uson sa MTRCB na kilalang tagapagtanggol ng Pa­ngulo sa social media.

“She will be applying her moral beliefs and standards on the Filipino movies and TV shows that will be shown to the general public. I hope that she applies Christian and moral values in her decision making as a Board Member,” ani Tugna.

Si Uson ay unang nakilala bilang sexy model sa showbiz industry at isa sa mga aktibong sumuporta sa kandidatura ni Duterte noong nakaraang eleksyon kung saan hanggang ngayon ay matapang nitong binabanatan ang mga kritiko at kalaban ng Pangulo sa pulitika.

Reaksyon naman ni Quezon City Rep. Winston Castelo, “What is important is that Mocha has transcended into an accepted personality with a large following.”

Sa kanyang blog sa social media, sinabi ni Uson na, “Tinanggap ko po itong pagiging board ng MTRCB sa kondisyon na wala po akong tatanggaping sweldo. Akin pong i-video/document sa tuwing tatanggap po tayo ng sahod at idederetso natin ito sa DK (Duterte’s Kitchen) at DSWD.”

Hindi naman nawala ang pangangantyaw ng ilang netizens na nagsabing hindi na umano kailangan ni Uson ang sweldo dahil may career na ito bilang troll.