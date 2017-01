Solon kay Duterte… Hindi ‘yan ang pinangako mo!

“The change that was promised was not the change that was delivered.”

Ganito ang ginawang assessment ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano sa unang anim na buwan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kapangyarihan kaya hindi maiiwasan na naisahan umano ng Pangulo ang taumbayan noong panahon ng kampanya.

Ayon kay Alejano, kung mayroong natupad sa pangako ni Duterte noong panahon ng kampanya ay ang pagpapa­libing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani at pagpapalaya kay da­ting Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

“As promised, President Duterte was able to deliver the burial of former President Marcos in the Libingan ng mga Ba­yani… It was an outright act of political accommodation and submission to the power and wealth of a political family. He is no different a politician after all,” ani Alejano.

Subalit halos lahat ng ipinangako nito na gagawin at matatapos sa unang anim na buwan ng kanyang panunungkulan ay hindi nito naideliber tulad sa problema sa ilegal na droga.

“Duterte’s first 6 months in office has been focused on drugs, too much focus on it and hence little attention given to other pertinent issues. Other issues such as poverty alleviation, employment, traffic situation, business and economy, are equally important issues which merits equal attention from the President,” punto pa ng kongresista.

Si Ifugao Rep. Teddy Baguilat naman, naguguluhan sa magkakataliwas na pahayag ng Pangulo at kanyang mga galamay dahil habang ibinibida na unti-unti nang napapagtagumpayan ang ‘war on drugs’ ay inuumang naman ang Martial Law para tuluyang sugpuin ang salot ng lipunan.

“Akala ko nananalo sila sa giyera (kontra droga), bakit nagbabanta silang magdeklara ng Martial Law?” kla­rong pahayag ni Alejano.