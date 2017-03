Sino ka para pumili ng bubuhayin?

Walang karapatan si Pangulong Rodrigo Duterte na mamili kung sino sa mga Filipino ang ibibilang niya sa ‘humanity’ at bibigyan niya ng karapatang mabuhay.

Ito ang binigyan-diin ni Sen. Risa Hontiveros matapos almahan ang sinabi ni Pangulong Duterte sa isang ambush interview sa Cebu City nitong Huwebes na hindi “crimes against humanity” ang pagpatay sa mga kriminal dahil ang mga kriminal ay hindi naman kabilang sa “humanity”.

“President Rodrigo Duterte has no right and authority to declare who among the Filipino people ‘have no humanity’,” diin ni Hontiveros.

Ayon kay Hontiveros, nang mahalal at manumpa si Pangulong Duterte, ipinangako nito na pa­ngangalagaan niya ang karapatan ng bawat nila­lang at walang exception dito, taliwas sa ipinahahayag ngayon ng Pangulo na hindi dapat buhayin ang mga kriminal dahil hindi sila dapat ibilang sa sangkatauhan.

Wala namang komen­to sa ngayon si Vice President Leni Robredo sa Human Rights Watch (HRW) report, pero gayon pa rin ang paninindigan nito laban sa nangyaya­ring extrajudicial killings (EJK) sa bansa.

“Dapat sa gitna nitong lahat, lumaban tayo. Lumaban tayo sa ating mga paniniwala in the sense na dapat ipaglaban natin ang ating karapatan, kasi kung tatanggapin na lang itong lahat, baka ‘yung 7,600 na ‘yun, baka hindi lamang doon matigil,” ani Robredo.