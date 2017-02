PRANGKAHAN: Sinisingil na si Duterte ng mga kaluluwa ng kanyang mga pinapatay?

Ang katotohanan ay parang tubig sa ilog. Kahit anong harang, dumadaloy at naghahanap ng paraan na makadaloy. Kapag pilit na ipahinto ang pagdaloy, aapaw.

Ganyan ang nangyari sa pa­sabog ni SPO3 Arthur Lascañas sa Senado noong Lunes nang aminin na salungat sa sinabi niya noong Oktubre, hindi “media hype” ang Davao Death Squad (DDS) na ikinuwento noon ng isang miyembro na si Edgar Matobato.

Sabi niya, binabayaran sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagpatay. Minsan P20,000, minsan P30,000.

Ngunit milyun-milyon din ang nilalabas ni Duterte sa mga operasyon na may personal na koneksyon sa kanya katulad sa brodkaster na si Jun Pala na bumabanat sa kanya.

Kuwento ni Lascañas:

“Two days after, binigyan kami ni Mayor Rody Duterte, through SPO4 Sonny Buenaventura ng 3 million pesos. Hinati namin ni Sonny Buenaventura ang one million, and then gi-present ko kay Jim Tan ang two million pesos. Binigay ni Jim Tan sa akin ang one million, kay Jim Tan ang one million – para sa kaniya at sa kaniyang players.

“At for several months kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sonny Buenaventura through cellphone, nag-advise sa akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rody Duterte sa Ecoland. Kasi doon, magbigay pa si Mayor Rody ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sonny: “Magsama ba kami?” Sabi niya, “Tapos na ako. Kunin mo ang one million mo doon.” Pumunta ako mag-isa, pumasok ako sa bahay at doon sinabi ni Mayor Rody sa akin ang one million. Sabi niya, one million – tinanggap ko at sabi ko, “Salamat, sir…” and then umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala Murder Case. Consider na po ito ngayon as ‘solved’. Isa ako sa nagpatay kay Jun Pala.”

Ang pinakamabigat kay Lascañas ay ‘yung pagpatay sa da­lawa niyang kapatid na sabit sa ilegal na droga.

“Dahil po sa my blind loyalty and obedience kay Mayor Rody Duterte at sa kaniyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang, a lethal judgment call that lead to the untimely death of my two brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs, gumamit ng illegal drugs at nagproteksiyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala pong nakakaalam nito, except ako lang.”

Napaiyak si Lascañas sa parte na binanggit niya ang tungkol sa kanyang dalawang kapatid na kanyang pinangalanan. “Alam ko ngayon, iyong mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kaniyang campaign, nagawa ko po ito – sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko.”





Hindi natin alam kung paano tinapik ng Panginoon si Lascañas ngunit nangyari. Kinurot ang konsensiya.

Sa panawagan ni Lascañas sa kanyang mga kasamahan sa Philippine National Police (PNP), sinabi niyang hindi solus­yon ang pagpatay.

“Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uusigin tayo ng konsensiya natin, hanggang sa katapusan ng angkan natin kung dalahin natin ito sa libingan natin.”

Sabi niya, ipinaubaya na niya ang kanyang buhay sa Panginoon:

“Mapatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos – magsagawa ng isang public confession. Na sana po, darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang Pambansang Kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at makatao; na totoo po ang tungkulin, ang kaniyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. To serve and protect, para po sa ikabubuti ng nakararami. Hindi po to serve and collect.”

Halatang tagos sa puso nang sabihin niya sa huli: “God bless po sa bansa natin at sa Pambansang Kapulisan.”

Panay paglihis sa isyu ang sagot ng Malacañang sa pasa­bog ni Lascañas. Si Duterte, tahimik.

Sinisingil na si Duterte ng mga kaluluwa ng kanyang mga pinapatay?

Siguro nakakatulog na ngayon nang maayos si Lascañas. ‘Yung mga nasa Malacañang kaya at mga senador at kongresista na pilit nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingian sa halip na harapin ang katotohanan?

