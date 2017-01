Silip-selda tinatrabaho ni De Lima

Pinasisilip na rin ni Sen. Leila de Lima ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng mga kulungan sa buong bansa upang iangat ang kalagayan ng mga preso sa “makataong lebel”.

Sa inihaing resolution no. 97 ni De Lima, hiniling nito sa Senate justice and human rights committee na bigyang prayoridad ang kalagayan ngayon ng mga kulungan dahil sa nakikitang nakakaawang sitwasyon ng mga presong nagsisiksikan sa loob na kadalasang ugat din ng pagkakasakit ng mga ito.

Diin pa ng senadora, “They (inmates) may have transgressed the bounds of laws and rules of our society, but prisoners are still human beings who deserve to enjoy the basic rights to live decently and with dignity.”