Si Bongbong ang ipapalit

Kung maipatupad man ang Federalism Government na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Sen. at Vice Presidential candidate Bongbong Marcos ang posibleng mapili bilang Prime Minister.

Ito ay ayon sa beteranong journalist na si Raissa Robles na corres­pondent sa South China Morning Post at may akda ng librong Marcos Martial Law: Never Again.

Sa pagdalo ni Robles sa isang forum sa UP School of Economics, sinabi nito na naniniwala siyang si Marcos ang mapipili na kapalit ni Pangulong Duterte kung iiral na ang pederalismo base na rin sa naging pahayag ni Marcos noong nakaraang kampanya na kung hindi mareresolba ang krimen sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ay mismong si Pangulong Dueterte ang nagsabing ibibigay niya ang Presidency kay Bongbong at hindi sa runningmate na si Sen. Alan Peter Cayetano.

Inihambing din ni Robles ang pagkaparehas ng pamumuno ni Bongbong at Pangulong Duterte na kapwa minamaliit lamang ang legacy ng 1987 People Power Revolution na nagpatalsik sa rehimeng Ferdinand Marcos.

“Why does the Duterte administration look at Edsa that way? Perhaps because Edsa is all about making abhorrent leaders accountable and booting them out if they abuse their power. Perhaps because President Duterte is a Marcos loyalist, and an admirer of the strong man. It seems the President’s dream is to bring back various aspects of the Marcos rule,” paliwanag ni Robles.