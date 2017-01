SHOOTING SANTA

Walang Filipino na nadamay sa nangyaring pamamaril sa isang night club sa Istanbul, Turkey kung saan 39 ang patay habang 40 ang sugatan nang umatake ang isang lalaking nakasuot ng Santa Claus costume ilang oras matapos ang hudyat ng Bagong Taon.

Ito ang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs (DFA) spokesperson Charles Jose na nagresulta sa pagkasawi ng 39 na katao at mahigit sa 40 ang nasugatan.

“So far there are no reports of any Filipino casualty in the Istanbul nightclub shooting,” ayon kay Jose.

Sinasabing terror attack ang nangyari. Patuloy pa rin ang manhunt operation ng mga awtoridad laban sa suspek.

Samantala, mariing kinondena ng White house ang tinawag nitong “horrific terrorist attack” sa Istanbul.

Sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Eric Schultz, naipara­ting na kay U.S. President Barack Obama ng kanyang national security team ang nasabing insidente.

Hiniling naman daw ni Obama na bigyan siya ng updates hinggil sa sitwasyon sa Istanbul kahit pa kasalukuyang nasa bakasyon siya sa Hawaii.

Naganap ang pag-atake sa Reina nightclub sa Ortakoy area dakong ala-1:30 ng madaling-araw, oras sa Turkey.

Nangyari ang pag-atake sa isang night club kung saan tinatayang aabot sa 600-katao ang nasa loob. Ang venue ay malapit sa soccer stadium kung saan nangyari ang pinakahuling suicide attack.

Ang Istanbul ay target ng Islamic State group at Kurdish rebels. Matatandaang noong nakaraang July nang mangyari ang coup attempt na ikinasawi ng 42 katao. Ilang buwan bago nito, tatlong suicide bombings ang gumulantang sa Istanbul airport na ikinamatay ng 42-katao.