SHOCKING ‘TORTURE SEX’ SA BABY

Bumagsak sa kamay ng National Bureau of Investigation (NBI)-Region 7 ang babaeng nasa likod ng ‘international child pornography’ sa Cagayan de Oro City kung saan bumulaga sa mga operatiba ang isa sa pinakakalunus-lunos at kahindik-hindik na ‘torture sex’ video sa isang 18-buwang gulang na sanggol.

Kasalukuyang isinasailalim sa imbestigasyon ang suspek na si Liezyl Castaña Margallo alyas Gina Batulan Carpio at “Shannon Carpio”, 23, ng Cagayan de Oro City. Nalambat ito sa isla ng Malapascua, sakop ng CDO at nasa hilagang bahagi ng Cebu.

Ayon kay NBI-7 director Atty. Patricio Bernales Jr., may natanggap silang impormasyon galing sa Australian Federal Police at NBI national office na nasa Cebu ang suspek.

Agad na nagsagawa ng surveillance sa loob ng dalawang linggo at nang makumpirma na nasa isla ng Malapascua ang target ay doon na inilatag ang operasyon.

Naaresto si Margallo habang naglalakad sa isang beach kasama ang dalawang British national na hinihinalang kustomer.

Kilalang porn video maker ang ka-live in

Napag-alaman na ang suspek ay live-in partner ng Australyanong si Peter Gerard Scully na kilala sa buong mundo na gumagawa ng child porno videos.

Naaresto si Scully ng mga kasapi ng NBI Northern Mindanao Regional Office (NEMRO 10) at NBI Anti-Human Trafficking Division (NBI-ATHRAD) sa Malaybalay City, Bukidnon noong Pebrero 20, 2015 nang matanggap ang impormasyon sa ilegal na aktibidad ng dayuhan mula sa The Netherlands police.

Nagsimula ang modus nina Scully at Margallo noong 2011 pero natuklasan ito ng awtoridad noong 2015 kaya naaresto ang dayuhan samantalang nakalaya naman si Margallo dahil walang kasong maisampa laban dito.

Pero kalaunan ay natuklasan ang involvement ni Margallo sa kaso kaya nag­labas ang Korte ng CDO ng 16 na warrant of arrest.

Sinasabing ang modus operandi ng dalawa ay mag-recruit ng mga batang lansangan o scavengers sa Mindanao para bigyan ng trabaho na may malaking sweldo. Hindi na muling nakikita ang mga batang nabibiktima ng dalawa.





Ayon kay Atty. Janet Francisco, chief sa NBI ATHRAD, Manila, ang mga biktima ng magka-live in ay naglalaro sa 1-taong gulang na sanggol (pinakabata) habang 12-anyos naman ang pinakamatanda. Sinasabing ang 12-anyos na biktima ng sindikato ay namatay o hinihinalang sadyang pinatay sa kasagsagan ng video.

Ilan sa mga ginawang video ng dalawa ay naibebenta umano sa halagang US$10,000.

Karumal-dumal na video

Dagdag ni Francisco, ang video na may titulo na “Daisy’s Destruction” kung saan makikita ang pag-abuso ng 18 months old na bata ay siyang itinuturing na pinakabrutal na video sa buong mundo.

Sa isang artikulo, idinetalye ng Cebu Daily News ang nilalaman ng karumal-dumal na video.

Isang nakahubad na sanggol na babae na pinangalanang “Daisy” ang makikitang pabaligtad na isinabit, nakatali ang mga kamay at nakabukaka ang legs.

Wala umanong ti­gil na nagpapalahaw ng iyak ang sanggol habang tino-torture at “sexually assaulted” ng isang nakamaskarang babae na kalaunan ay kinilalang si Margallo.

Idinagdag pa sa report na paulit-ulit ding sinisinturon ng attacker ang sanggol at para matahimik ito ay dinikitan ng duct tape ang bibig at saka pinatakan ng ‘hot wax’ mula sa tinunaw na kandila ang ari nito.

Mismong ang mga ahente ng NBI na nakapanood sa sex video ay nangilabot at inilarawan ito na “worst video” na kanilang nakita sa tanang buhay nila.

Nailigtas mula sa po­der nina Margallo at Scully ang walo pang batang biktima na nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Nahukay naman ang bangkay ng 12-anyos na biktima sa apartment ni Scully sa Surigao City.

Patung-patong na kaso

Sa ngayon pansaman­talang nasa kustodiya ng NBI-7 si Margallo at nakatakda itong i-turn-over sa mga awtoridad ng Cagayan de Oro kung saan haharapin nito ang 16 na kaso ng child trafficking, child abuse, sexual assault, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at iba pa.