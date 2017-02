SHEENA, TAKOT MAGING KARIBAL SI MAINE!

Sa Destined To Be Yours, bestfriend ni Sinag na ginagampanan ni Maine Mendoza ang role ni Sheena Halili. Na somehow, hindi naman nakakapagtaka dahil Kapuso’s bessy na yata siya na halos lahat ng female stars ng GMA 7 ay naging bestfriend na siya sa serye.

Puwede rin naman sana siyang maging third party sa loveteam nina Maine at Alden Richards na si Koreen Medina ang gumaganap at bongga ang mga pangba-bash na natatanggap sa ilang fans.

Kaya tinanong nga namin si Sheena kung masaya siya na bff ang role niya at hindi karibal dahil halos lahat naman pala sila, aware sa mga natatanggap na bashing at hate ng baguhang si Koreen.

Sabi ni Sheena, “Actually, halos lahat kami naaawa kay Koreen. Pati si Maine rin naman, siyempre, hindi niya rin ma-control ‘yan, pero, naaawa talaga kami.

“At saka sa set, talagang magkakaibigan kami, nagtsi-chika­han kami. Lalo na ako, si Maine at si Koreen, magkakasama kami sa tent.”

Inamin ni Sheena na nakakatakot daw talaga ang role ni Koreen. Masarap din daw ang maging bff role, pero at the same time, alam daw niyang not because bff ang role niya, ligtas na siya sa pangba-bash.

Naiintindihan naman daw niya na mahal na mahal daw kasing talaga ng mga fans ang dalawa. Lahat naman daw kasi, nagtatrabaho lang talaga.

Pero natutuwa raw siya na in the process, hindi pinilit, pero naging magkaibigan na silang lahat halos sa DTBY. At wala raw isyu sa kanya kung siya man ang bagong bestfriend ng bayan.

“Masaya ko kasi, hindi lang naman trabaho ang nage-gain ko, pati friendship.”