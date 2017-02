SeyNgPinoy Nangha-harass ba ng mga kritiko ang gobyerno?

Sa gitna ng mga batuhan ng bintang at alegasyon ng mismong mga opisyal ng pamahalaan laban sa isa’t isa na humantong na sa demandahan, tinanong ng Abante ang mga karaniwang tao sa kalye: May impresyon ka ba na pinag-iinitan/hina-harass ang mga pumupuna o kritiko sa gobyernong Duterte?

Narito ang kanilang sagot:

LESLIE ALINSUNURIN, 31, fashion designer, Marcos Alvarez Las Piñas City: May impresyon talaga ako na pinag-iinitan at hina-harass ng mga alagad ni Pangulong Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang pamamahala kasi may ugali ang Pangulo na murahin at laitin ang sinumang pumuna sa kanyang gawain tulad ng kampanya laban sa droga. Siyempre, ‘yung kanyang mga alagad, ganito rin ang magiging kostumbre at baka nga mas malupit pa ang ginagawang panggigipit.

TRINA GENEROSO, 21, student, Malolos Bulacan: Oo naniniwala ako na may harassment na ginagawa ang pamahalaan sa mga bumabatikos rito. Akala nila sila lang ang tama kaya kapag nagpahayag ka ng negatibo ipapahiya ka sa publiko.

LITO MARCELO, 56, may-asawa, businessman, taga-Caloocan City: Wala akong ganung impresyon dahil kagaya ni De Lima ay tinuro naman siya ng mga preso sa Bilibid sa kung anumang kalokohan mayroon doon kaya hindi pangha-harass ‘yun.

ELIZABETH VILLAS, 35, employee, Brgy. Sauyo, Novaliches, Quezon City: Ay totoo po ‘yon kakaiba ang gobyerno ngayon parang wala kang kalayaan na pumuna ang daming maiinit ang ulo parang mana-mana sa pinuno nila, nakakainis po sila.

AMELITA CONDOVAR, 28, call center agent, Brgy. Gulod, Novaliches, Quezon City: Lahat po tayo may kanya-kanyang karapatan magsalita, kaya kung mayroon magsalita ng against sa gobyerno ngayon dapat po okey lang ‘yon kung mayroon mga bumabatikos kay PDU30 hayaan na lang po ‘di ba?

HENRY UNSON, 20, criminology student, Sampaloc, Manila: Hindi naman po siguro sa akin lang po ‘yan, opinyon ko lang, parang wala namang harassment.

REYANA, 20, Cavite: Para sa akin sa tingin ko hindi naman hina-harass ng gobyernong Duterte dahil tinatama lang ang dapat itama.

ZALDY, Session Road, Baguio City: Oo. Mukhang totoo nga na bawal ang kritiko sa administrasyong ito. Kung mag-comment ka ng negatibo ay gigipitin ka. Naka-concentrate na lang ang kampanya sa droga. ‘Yung ibang pangako wala na. Kapag nag-criticize ka, magigipit at maha-harass ka pa.





BERNARDINO BUSTAMENTA, 56, negosyante, Zamboanga Sibugay: Si Duterte nga ang hina-haras ng mga pulitiko dahil sa pagiging istrikto at talagang galit sa masama. Itong mga congressman na puro tao ni PNoy, ‘yun ang dapat patalsikin kasi ayaw nila sa patakaran ni Duterte. Ang daming magnanakaw at corrupt kaya galit sila kay Duterte. (Sa salitang Chavacano)

JAIME RIVERA, 45, drayber sa Plaridel, Bulacan: Malinaw pa sa sikat ng araw na kapag kinalaban mo ang ating gobyerno, baka may paglagyan ka kasi madaming sipsip kay Pangulong Duterte na nagpapakitang-gilas kaya dapat huwag mong kontrahin pinaggagagawa ng ating gobyerno at baka manganib buhay mo.

KHIM, 19, Cavite: Para sa akin ay oo naha-harass ang mga bumabatikos at kritiko niya dahil na rin sa mga ibang tao na nakapaligid at sumusuporta kay Duterte. Parang kantiin mo lang ng kaunti si Duterte sure ball na may balik mula sa mga taong sumusuporta sa kanya.

EDGAR BUGARIN, 47, may-asawa, engineer, taga-QC: Malabo ‘yan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kung merong ganyan sana lahat ng dilawan pinag-initan na pati si Noynoy.