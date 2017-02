Sex slave ni Itay nang 6 na taon

Tweet on Twitter

Rehas na bakal ang hinihimas ngayon ng isang 41-anyos na ama makaraang arestuhin ng operatiba ng Obando police matapos gawing sex slave sa loob ng anim na taon ang kanyang 19-an­yos na anak na dalaga na pinakahuli ay sa loob ng kanilang bahay sa Brgy. Panghulo, Obando, Bulacan kamakalawa.

Kinilala ni P/Senior Supt. Romeo M. Cara­mat Jr., Acting Bulacan police director, ang naarestong suspek na si Lorenzo Origines y Castillo, may-asawa, truck driver ng Brgy. Panghulo, Obando na nakadetine ngayon matapos ireklamo ng kanyang sariling anak na si Ine (hindi tunay na pangalan), 19 at residente rin sa lugar.

Base sa report ni P/Chief Inspector Arnulfo Tangol, Obando police chief, huling naganap ang panggagahasa ng suspek sa kanyang sari­ling anak noong Lunes, bandang alas-12:30 ng hatinggabi habang ang biktima ay nakatakda nang matulog sa loob ng kanilang bahay nang hipuin ng rapist na ama ang kanyang maseselang parte ng katawan at halikan ang kanyang dibdib.

Pumalag ang biktimang si Ine at nanlaban sa kanyang amang suspek ngunit wala itong nagawa hanggang sa mahubaran siya ng damit at pang-ibabang saplot at magtagumpay itong magahasa kung saan dito na siya nagdesisyong lumapit sa kanyang kamag-anak para magreklamo sa pulisya.

Inamin ng biktimang dalaga na sinimulan siyang gahasain ng kanyang sari­ling ama noong 13-anyos pa lamang siya at naninira­han sila sa lalawigan ng Quezon at nagbanta ang suspek na isusumbong siya sa kanyang sariling ina na may pahintulot ng biktima na noon ay dalagita pa lang ang kanilang relasyon kaya nanahimik ang dalaga hanggang muli nitong ulitin ang pangre-rape kamakalawa.

Nakapiit na ngayon ang suspek at sinampa­han na ng kasong rape sa Bulacan Provincial Pro­secutors Office sa Malolos City.