ALL-SET SA ARREST!

All-set na sa nakaambang pag-aresto sa kanya at sa katuna­yan ay naka-empake na umano ang ilang pirasong gamit na kanyang dadalhin sa kulungan.

Ito ang pahayag kahapon ni Sen. Leila de Lima na bagama’t bakas ang pagiging buo ang loob sa kinakaharap na prosesong legal ay nagpahiwatig din ng pangamba na ma-extrajudicial killing (EJK) sa loob ng piitan.

Kaya naman may pakiusap din ito sa mga awtoridad, “Ang pakiusap ko lang po sakali lang po mangyari na, God forbid, ‘yung eventuality na ‘yan, ay sana ilagay naman ako sa isang lugar na magi­ging safe and secure ako because marami na pong mga nangyayari po pinapatay din sa loob ng selda. So what’s another EJK (extrajudicial killing)?”

Ngunit paglilinaw ng senadora, hindi siya humihingi ng VIP treatment, ang nais lamang niyang masiguro ay ang kanyang kaligtasan.

Tiniyak ng senadora na wala siyang planong takasan ang pag-aresto sa kanya dahil naninindigan siyang inosente siya sa mga drug allegations laban sa kanya.

“Wala naman po akong magagawa, how can I resist? I can’t physically resist. I am morally and psychologically resisting it because I’m innocent…Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako pupunta ng hospital,” giit ng senadora.

Maging ang kanyang pamilya ay pinaghahanda na rin niya bagama’t nalungkot umano ang mga ito ngunit ayaw umano niyang mabibig­la ang mga ito.

“Syempre malungkot sila. I want them to be psychologically prepared because ayoko na pong mangyari na mabibigla sila and then hindi rin nila alam kung ano ang gagawin that’s why I did that,” dagdag pa nito.

Ang kanyang mga staff ay pinulong na rin niya umano at hiniling niyang huwag umiyak ang mga ito oras na isilbi ang arrest warrant.