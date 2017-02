‘SERYE’ NG ALDUB, SUPORTADO NI BRYAN WHITE!

Humiling ang AlDub Nation sa singer na si ­Bryan White upang i-promote ang primetime series nina Alden Richards at Maine Mendoza, ang Destined To Be Yours. Nag-respond naman si White ng, “Sweet! Yes! #DTBY26DaysToGo.”

Kaya naman todo pasasalamat ng ADN sa tugon ni Bryan. Si ­Bryan ang kumanta ng God Gave Me You. ­Bumisita siya sa Eat Bulaga at nagsagawa ng concert dito.

Binati rin ng ADN si Mr. Tony Tuviera sa kanyang birthday kahapon. Bukod kasi sa drama series, ­nangako si Mr. T na may ­pelikulang ­gagawin this year sina Alden at Maine. Happy, happy birthday, Mr. T!