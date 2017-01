Seniors, PWDs ‘VAT-free’ pa rin!

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Good news sa mga senior citizens at persons with disabilities (PWDs)!

Hindi binaklas ng Department of Finance (DOF) ang VAT exemption para sa mga lolo’t lola at mga may kapansanan sa isinumite nilang revised tax reform package, ayon kay Sen. Sonny Angara.

“Bukas naman ang DOF na panatilihin ang VAT exemption ng seniors at ng PWDs. Ibig sabihin po nito ay nakikinig ang ating administrasyon sa ating mga panawagan at sa hinaing ng taumbayan,” paglalahad ni Angara.

Tiniyak din ni Angara na babantayan niya ang pagpapatibay ng tax reform package upang masiguro na hindi matatanggal ang VAT exemption sa mga senior citizen at PWDs.

Nakapaloob sa tax reform package ang pagtapyas sa income tax rate subalit ang revenue na mawawala rito ay babawiin sa pagtaas ng excise tax sa produktong petrolyo at sa mga sasakyan.

Nangako naman si Angara na babalansehin niya ang panukala upang hindi gaanong masaktan ang mga tatamaan ng dagdag buwis.