Senador sawang-sawa na sa mga banta ni Digong

Wala nang dating sa isang senador ang paulit-ulit na bantang binibitiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sangkot sa ilegal na droga.

Kaya kahit ang mga salita ng Pangulo sa mga alkalde na inaakusahan nitong mga ‘narco-politicos’ na kanyang papatayin ay hindi na iniintindi ni Sen. Panfilo Lacson at para sa kanya ay hindi na dapat umani pa ng komento.

Bukod sa nasanay at nagsawa na siya dahil halos ito na ang palaging laman ng talumpati at panayam sa Pangulo, wala ring saysay na magkomento dahil madalas naman umano ay binabawi ng mga tagapagsalita at kaalyado ng Pangulo ang mga salita sa pamamagitan ng sarili nilang interpretasyon.

“Medyo nasanay na tayo sa mga salita ng Pa­ngulo, kaya ‘di na ako muna nagkokomento. Hinihintay ko interpretasyon ng mga tagapagsa­lita,” ayon pa kay Lacson.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Sen. Leila de Lima na sa halip na pagbantaan ng Pangulo ang mga sangkot sa droga tulad ng mga mayor at tauhan ng PNP ay dapat patunayan o lamanan ng ebidensya ang paratang at sampahan ng kaso sa korte.

“If they do have evidence, kung nakakasiguro sila sa listahan na ‘yan, with all the resources of the state, they can always build the cases against these mayors, against these PNP officials na mga involved sa droga,” ani De Lima.