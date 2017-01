Senado sasaklolo sa itinakwil na buntis

Iimbestigahan ng Senado ang napaulat na pagtakwil umano ng dalawang ospital na tanggapin ang isang manga­nganak na dahilan upang mapaanak na lamang ito sa loob ng taxicab sa Quezon City noong nakaraang Linggo.

Sa pamamagitan ni Akbayan Senator Risa Hontiveros, chairperson of the Senate committee on health, sinabi nitong isasama niya ang naturang insidente sa agenda ng pagpapatuloy ng pagdinig ng kanyang komite ukol sa panukala ng pagpapalakas ng Republic Act No. 8344, ang batas na nagbabawal sa mga pagamutan na humingi ng deposit bago tanggapin ang isang nagpapagamot na pasyente na may emergency needs.

Giit ng senadora, “No life should be unnecessarily put at risk, no person should be denied adequate and quality medical care just because they are poor and our government-run hospitals cannot adequately respond to their emergency medical needs… It’s time we put an end to it.”

Tiniyak ni Hontiveros na gagamitin niya ang kanyang komite upang malaman ang buong katotohanan sa kaso ni Aira Arellano.