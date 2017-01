Senado nag-break din sa Tokhang probe

Matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang giyera laban sa scalawags na pulis, sinuspinde naman ng Senado ang pag-iimbestiga sa “tokhang for ransom” at iba pang ilegal na aktibidad ng ilang miyembro ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, hahayaan muna niya si Pangulong Duterte na isagawa ang paglilinis sa hanay ng PNP matapos itong “ma­pahiya” sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman sa loob ng Camp Crame noong Oktubre.

“In view of the massive restructuring of the war against drugs to focus on rogue cops as ordered by the President, it is my view that the Senate wait and see how this latest development plays out. Having said that, I am suspending the hearings on the ‘tokhang for ransom’ issue,” ayon kay Lacson na siyang chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs na nag-iimbestiga sa usapin.

Sa Huwebes sana ang ikalawang araw ng pagdinig ng komite hinggil sa pagdukot at pagpatay kay Jee Ick Joo kung saan nakatakda sanang isalang ang iba pang personalidad na nakaladkad sa nasabing krimen.

Dismayado naman si Sen. Leila de Lima sa desisyon ni Lacson at sinabing marami pa umanong katanungan ang hindi nasasagot at marami pang sangkot na dapat na ilantad sa Senado kung kaya’t maganda sana na ipagpatuloy pa ang pagdinig.

“Ang dami pang unanswered question..kailangan natin yung katotohanan,” ayon kay De Lima.