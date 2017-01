Sen. Kiko nag-ala-Big Brother kay Pacquiao

Nakatikim ng lektyur si boxing icon at Sen. Manny Pacquiao sa mga eksperto sa batas ng Senado matapos sumabak sa debate sa reimposition ng death penalty nitong Lunes ng gabi.

Matapos palampasin ng ilang senador ang butas sa argumento ni Pacquiao, hindi naman pinagbigyan ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pa­ngilinan ang Pambansang Kamao at sinamantala ang pagkakataon para ikorek ito na parang si “Big Bro­ther” ng sikat na reality show.

Tumayo si Pangilinan upang ituwid ang pagkakamali ni Pacquiao sa pagkakaintindi niya sa abolition ng death penalty.

Subalit imbes na pahiyain, malumanay na nilektyuran na lang ni Pangilinan si Pacquiao.

“Siguro po hindi naunawaan ng ating kaibigan na ang ibig sabihin ho ng abolition ay hindi tinatanggal sa Saligang Batas.

Ang sinasabi po ay tinitigil, tinatanggal ang pagpataw ng death penalty. Iba po ang ibig sabihin.

Baka po ang naintidihan niya ay kapag inabolish ang death penalty ay wala na sa Saligang Batas.

Hindi po iyon ang ibig sabihin noon,” paliwanag ng dating chair ng senate committee on justice and human rights at ng Judicial and Bar Council (JBC).

Inamin naman ni Pacquiao ang kanyang pagkakamali at nagpasalamat sa mga senador na nakipag-debate sa kanya.