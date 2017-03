SEN. DE LIMA, BINISITA NI ‘COCO’

Isang espesyal na bisita ang dumalaw kanina kay Senador Leila De Lima sa custodial center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame sa Quezon City.

Ito ay si ‘Coco’ – ang paboritong aso ni De Lima na isang six-year-old pure breed na white Japanese Spitz.

Ayon sa mga staff ni De Lima, sa labintatlong alagang aso ng senadora si ‘Coco’ umano ang paborito nitong alaga.

Halatang namiss ni De Lima ang kanyang espesyal na alaga, gayundin si ‘Coco’ na halos ayaw humiwalay sa tabi ng senadora.

Bukod kay ‘Coco’, bumisita rin kanina ang ilang malalapit na kaibigan ng senadora kabilang sina dating Presidential Management Staff (PMS) chief Julia Abad, dating Department of Education (DepEd) Bro. Armin Luistro at dating Department of Social Welfare and Development (DSWS) secretary Dinky Soliman.