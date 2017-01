Self-rated poverty noong 2016 pinakamababa — SWS

Bumagsak sa 44% ang bilang ng mga Pinoy na itinuturing na pobre ang sarili noong huling bahagi ng taong 2016, ayon sa survey ng Social Weather Stations (SWS) na inilabas nitong Lunes, Enero 16, ngayong taon.

Sinasabing pinakamababa ang naitalang 2016 self-rated poverty sa loob ng 29-taon at ang pagbagsak ng porsiyento ay sa loob ng siyam na magkakasunod na quarter.

Base sa 4th quarter 2016 SWS survey, lumilitaw na 44% ng 1,500 respondents ang kinukun­siderang mahirap ang kanilang pamilya.

Isinagawa ang survey noong Disyembre 3 at Disyembre 4 ng nagdaang taon.

Isinagawa ang self-rated poverty survey ng SWS noong Abril 2016, naitala ang 46% habang 45% noong Hunyo 2016 at 42% noong Setyembre 2016.

Kung susumahin at pagsasamahin ang mga naturang datos ay pumapalo sa 44% ang taunang average para sa self-rated poverty na anim na puntos na mababa kumpara sa average noong 2015.

“A new record-low annual average that surpassed the previous record low of 47% in 1987… has been either steady or declining for nine consecutive quarters from 52% in December 2014 to 51% in March… and June 2015, 50% in September… and December 2015, 46% in April 2016, 45% in June 2016, 42% in September 2016, and 44% in December 2016,” ayon pa sa SWS.

Nagpahayag naman ng kasiyahan ang Malacañang sa nasabing balita.