‘Secretary’ kay Sombero: “Hello, Wally!”

Nagkaroon ng mahabang pag-uusap sa cellular phone si retired police officer Wally Sombero at isang “Secretary” nang dumating ito sa bansa matapos ang ilang linggong pagtatago sa abroad.

Naganap ang pag-uusap ni Sombero at ng Secretary pasado ala-una ng hapon habang nanananghalian ang retired police officer sa kanyang condominium unit sa San Juan City kahapon.

“Teka lang, tumatawag na si Secretary,” sabi umano ni Sombero sa mga bisita niya nang may tumawag sa kanyang cellphone habang ito’y nanananghalian sa ulam na “binagoongan”.

Sinabi ng isang mapagkakatiwalaang source na nagkulong sa kuwarto si Sombero habang kinakausap ang “Secretary” na tumawag sa kanya.

Dumating kahapon sa NAIA Terminal 2 mula sa Vancouver, Canada si Sombero na tinaguring ‘missing link’ sa iniim­bestigahang P50 milyong bribery scandal sa BI dakong alas-8:55 ng umaga.

Dito ay agad nitong nilinis ang pangalan ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II mula sa anumang kinalaman sa alegasyon ng bribery.

“For the record, I have no knowledge of Secretary Aguirre’s involvement in this scandal,” ayon kay Sombero.

Matatandaan sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee, inamin ni Aguirre na nakakausap niya si Sombero sa cellular phone. Iprinisinta rin nito sa ika­lawang hearing ng komite ang text message sa kanya ni Sombero na naglilinis sa kanyang pangalan sa natu­rang bribery scandal.