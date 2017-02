‘Secret meeting’ binuking ni De Lima

Nagkaroon ng isang ‘secret meeting’ noong Enero 13 ng gabi si Sr. Supt. Glen Dumlao, hepe ng Anti-Kidnapping Group (AKG) ng Philippine National Police (PNP), at ang misis ni SPO3 Ricky Sta. Isabel, pangunahing suspek sa Jee Ick Joo kidnap-slay.

Ayon kay Sen. Leila de Lima, nakarating sa kanyang kaalaman na nagkaroon ng pagpupulong si Dumlao kasama ni Col. Allan Macapagal ng AKG kay Mrs. Jinky Sta. Isabel sa Camp Crame Tennis Court malapit sa Landbank noong Enero 13, dakong alas-10:00 hanggang alas-11:00 ng gabi.

“What was that meeting all about? What exactly was discussed? Why would the 2 AKG officials (Glen Dumlao and Macapagal) who were supposedly doing a probe, re: Jee’s case, be meeting with the camp of SPO3 Sta. Isabel, the then principal suspect?” tanong ni De Lima.

Kung hindi umano makakapagbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag si Dumlao, igigiit ni De Lima na ili­pat na lang sa Criminal and Investigation Detection Group (CIDG) ang investigation ng kaso ng tinokhang at pinaslang na Koreano.