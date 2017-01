Sebastian kill plot ipinahid kay PDU30, galamay

Matapos kaladkarin ang mismong Pangulo at mga galamay nito bilang mga ‘tunay’ na nagtatangka sa buhay ni high profile inmate Jaybee Sebastian sa New Bilibid Prison (NBP), tinawag din ni Sen. Leila de Lima si Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na “walang balls” habang pinupuna ang wig nito.

Buwelta ito ng senadora sa muling pagdawit sa kanya ni Aguirre, sa pagkakataong ito ay isinama pa sa inaakusahan si Sen. Antonio Trillanes IV, sa diumano’y planong pagpapatahimik kay Sebastian.

Kahapon ay ipinakita ni Aguirre ang affidavit ng inmate na si Tomas Doniña, na sumaksak kay Sebastian noong Setyembre 28, na nagsabing isang mistah nitong Navy officer ang kumausap sa kanya upang patahimikin ang huli.

Nangangamba diumano ang nasabing Navy officer na isabit ni Sebastian si De Lima sa usapin ng ilegal na droga sa NBP sa imbestigasyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Maliban sa dalawang senador ay itinuturo rin ni Doniña ang Liberal Party (LP) na nagplano para patahimikin si Sebastian.

Nakasaad pa sa affidavit ni Doniña na pinangakuan din ito ng Navy officer na aayusin ang papeles nito para makalaya kasabay ng pagsasabing babagsak umano ang Duterte administration.

“Sabi niya, hindi dapat makapagsalita laban kay Ma’am De Lima si Jaybee Sebastian. Sinabi din niya na kung magagawa kong patayin si Jaybee Sebastian at mapatalsik sa Malacañang si President Rodrigo Duterte ay sila ang bahala na gumawa ng paraan para ako ay mapalaya. Sabi pa ng kausap ko, ‘Babagsak ang Duterte administration’,” nakasaad sa affidavit ng Bilibid inmate.

“Tinanong ko siya kung si Ma’am De Lima ba ang nagpapapatay kay Jaybee Sebastian. Ang sagot niya sa akin ay nagsanib-pwersa sina Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi rin niya sa akin na huwag akong mag-alala dahil madami silang kapanalig at kung magagawan ko ng paraan na mapatay si Jaybee Sebastian ay hindi magtatagal, lalaya ako basta maniwala lang ako sa kanya,” dagdag pa nito.

Tinawanan naman ito ni De Lima at sinabing minsan nang ginawa ng administrasyon ang pag-torture sa mga high profile inmates ng NBP para lang ituro ang kanyang pangalan na dawit sa drug trade sa Bilibid.

“The fact is it is Duterte and his cohorts who ordered the stabbing and also the torture of inmates who refused to testify against me,” diin ng senadora.





Niresbakan din ni De Lima si Aguirre sa pagtatahi ng kasinungalingan sa pagsasabing mahilig talagang mameke ang kalihim na “walang bayag” tulad ng paggamit ng pekeng buhok.

“Aguirre is lying. He is a chronic liar like his boss, and a Secretary of Justice without balls. What do you expect from a public official who fakes his own hair?” maanghang na salita ng senadora.

Ayon kay De Lima, nakakatawa na siya ang sinasabing ‘gumagapang’ para ipatira si Sebastian sa loob gayong kontrolado ni Aguirre ang NBP bilang DOJ boss at hawak pa niya sa leeg ang elite troops na nagbabantay sa Bilibid.