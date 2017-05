Scalawags magpapayaman sa death penalty – Atienza

Lalong titiba ang mga scalawag sa Philippine National Police (PNP) kapag itinuloy ng Duterte administration ang pagbuhay sa death penaty na sampung taon nang tinalikuran ng Pilipinas.

Nababahala si Buhay party-list Rep. Lito Atienza dahil marami pa rin umanong nagkalat na scalawags sa PNP tulad ng apat na Makati Police na sangkot sa kidnap for ransom sa Pasay City.

“Right now, we are already witness to the unbridled abuse of police powers by rotten officers. The problem is bound to get worse once we have the death penalty,” babala ng mambabatas.

Nitong Abril, natuklasan ang aniya’y “tokhang for ransom” at “secret jail” sa Manila Police District (MDP) Station 1 sa Tondo, Maynila.

Sinabi ng mambabatas na kung ngayon ipatutupad ang death penalty, mas kakawala at lalakas ang loob ng mga pulis na gumawa ng iregularidad at magpapayaman sa serbisyo dahil gagawing panakot ang parusang kamatayan.

“They will use the mere threat of death sentences to get whatever they want from their targets – from their victims,” giit ni Atienza.