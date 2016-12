SAYAWAN INULAN NG BALA

Walo ang patay na karamihan ay mga kabataan habang isa ang agaw-buhay ngayon sa pagamutan matapos na sumalakay ang apat na katao na sakay ng dalawang motorsiklo sa isang sayawan sa Caloocan City kamakalawa ng gabi.

Sa ulat nina PS/Supt. Roberto Fajardo ng Northern Police District (NPD) at Caloocan City Police PS/Supt. Johnson Almazar, ganap na alas-nuwebe ng gabi nang mangyari ang insidente sa kahabaan ng Block 17, Phase 8-A Package 14, Brgy. 176, Bagong ­Silang ng nasabing lungsod.

Ayon sa mga saksing residente sa lugar, kasalukuyan umano noong nagsasayawan sa tapat ng Santor residence ang mga biktimang sina Angelito Soriano, 16-anyos; Jonel Segovia, 15-anyos; ­Sonny Espinosa, 15-an­yos na pawang mga ­estudyante ng Bagong Silang High School, habang nasa loob naman noon ng nasabing bahay sina Christina Santor, 45-an­yos; Analyn Dayamla, 25-anyos na ­kasaluku­yang ­nagdadalang-tao; Ednel Santos, alyas ‘Nunoy’, 22-anyos; Kenneth Lim, 20-anyos at Edwand Villanueva, 18-anyos nang dumating ang mga salarin na lulan ng dalawang motorsiklo at walang habas na pinaulanan ng bala ang nasabing bahay.

Patay antimano sina Soriano, Segovia, Espinosa, Dayamla at maging ang nasa kanyang sinapupunan habang idineklara namang dead on arrival sina Santor, Santos at Lim. Sinusubukang isalba pa at agaw-buhay ngayon sa Jose Rodriguez ­Memorial Hospital si Villanueva.

Agad namang nakaresponde ang mga tauhan ng Caloocan City Police Community Precint III at NPD-Scene Of the Crime Operatives (SOCO) sa pinangyarihan ng krimen kung saan ay ­na-recover ang nasa 16 fired cartridges cases mula sa .45 caliber na baril, isang deformed slug at isang 5.56 live ammunition habang sa loob naman ng bahay ng mga Santor ­na-recover ang nasa ­tatlong selya­dong transparent ­plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu at iba’t ibang mga drug ­paraphernalias.

Samantala, ayon sa purok leader na si ­Ludencio Ramos, napag-alamang ang bahay umano ng mga Santor ay matagal nang nagsisilbing drug den umano ng mga gumagamit ng droga sa lugar at marami ring dumadayo rito na bagay na kinumpirma pa ng pulisya.

Ayon pa sa ilang mga nakasaksi sa insidente, nakita umano nila ang isa sa mga suspek na nagpaulan ng bala na isang babae.

Nabatid pa na ang mga napaslang na mga binatil­yo ay sinasabing miyembro umano ng Scout Royal Fraternity (SRF) na umano ay laging napapa-trouble kaya’t hindi inaalis ang posiblidad na kung hindi sa droga ay may kinalaman sa away frat ang insidente.

Sa ngayon ay kasalukuyan pa ring nagsasagawa ng imbestigasyon at inaalam kung may CCTV camera sa lugar.