Sayang si Gina – Duterte

Nagbigay na ng komento si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagreiect ng Commission on Appointments (CA) confirmation ni Environment Secretary Gina Lopez.

Nagpahayag ng kalungkutan ang Pangulo sa sinapit ng kalihim.

“Sayang si Gina. I really liked her passion,” bahagi ng talumpati ni Pangulong Duterte sa 27th Philippine Orthopedic Association Mid-Year Convention sa Davao City kanina.

Binanggit pa ng Pangulo na hindi niya maaring saklawan ang kapangyarihan ng CA sa confirmation ni Lopez.

“The President appoints but the appointee has to undergo the scrutiny of the Commission on Appointments,” anang Pangulo.

Binigyang-diin pa ni Duterte na wala siyang magagawa sa pasya ng mga miyembro ng CA dahil sadyang sa demokrasya, “lobby money talks” o nagagamit ang pera sa ganitong proseso para impluwensyahan ang isang desisyon.

“Democracy eh, lobby money talks, I can’t control everything,” giit pa ni Duterte.

Inihayag pa ni Pangulong Duterte na kinikilala at iginagalang niya ang umiiral na prinsipiyo ng checks and balance kaya dapat sundin ang desisyon ng CA na bahagi ng Lehislatura at nasa labas ng Ehekutibo.

Samantala wala pang inilalabas na anunsyo ang Office of the President sa posibleng magiging kapalit ni Lopez.