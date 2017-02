Sana merong Judge Robart ang mga Pinoy

Mistulang ‘nainggit’ ang isang miyembro ng Legitimate Minority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa Estados Unidos sa mga Amerikano dahil mayroon siyang Judge na tumindig laban sa hindi katanggap-tanggap na gawi at mga polisiya ng kanilang Exe­cutive department.

Umaasa si Liberal Party (LP) Congressman Teddy Brawner Baguilat ng Ifugao, na magkaroon din ng tulad ni U.S. District Judge James Robart ang mga Filipino.

“Extraordinary. I wish we had more judges and justices who would stand up against oppressive exe­cutive acts,” ani Baguilat kasunod ng pagharang ni Robart sa Executive Order ni US President Donald Trump na nagbabawal sa mga Muslim mula Yemen, Iraq, Iran, Pakistan, Syria, Libya, Somalia at Sudan na pumunta sa Amerika.