Safety kuryentips ng DOE

By Armida Rico

Naglabas kahapon ang pamunuan ng Department of Energy (DOE) ng mga paalala sa publiko sa res ponsableng paggamit ng kuryente sa tuwing nakararanas ng kalamidad tulad ng bagyo o lindol sa bansa.

Pinangunahan ni DOE Sec. Alfonso Cusi, ang pagpapaalala sa publiko ukol sa maingat na pagkonsumo ng kuryente.

Naghanda ng mga paalala na tinawag na ‘Energy Safety Tips’ ito ay nagtuturo kung ano ang mga nararapat gawin ng publiko na naaayon sa iba’t ibang kalamidad.

A. SA PANAHON NG BAGYO

1. Kung may anunsyo na ng ‘STORM WARNING,’ mag-CHARGE na ng mga cellphone, emergency light at iba pang device dahil maaaring mawalan ng kuryente.

2. Iwasan ang paggamit ng mga applian­ces kung tag-bagyo. Sa pagdinig ng balita, mas mainam ang paggamit ng de-bateryang radyo.

3. Kung may naka-ambang na pagbaha sa inyong lugar, mainam na i-OFF agad ang MAIN SWITCH at CIRCUIT BREAKER para maiwasan ang disgrasya at pagkasira ng mga ito.

4. I-REPORT agad sa inyong Distribution Uti­lity o barangay ang mga sumasayad na sanga ng puno at iba pang bagay na maaaring makasira sa mga power lines upang maputol o matanggal agad at maiwasan ang sakuna.

B. PAGBAHA

5. Bilang paghahanda sa pagbaha, ingatang hindi mabasa o malublob sa tubig ang mga APPLIAN CES upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito.





6. Kung mawalan ng kuryente, i-UNPLUG ang REFRIGERATOR at iwasan ang pagbukas-sara upang mapanatili ang lamig nito.

7. Hawakan ang PLUG at hindi ang CORD kung bubunutin sa saksakan ang inyong APPLIANCE.

8.Panatilihing tuyo ang katawan at paligid bago hawakan ang kahit anong ELECTRICAL APPLIANCE o gamit upang maiwasang makuryente.

C. PAGKATAPOS NG LINDOL

9. Kung nakaranas ng lindol, mabuting ipatingin muli sa eksperto ang mga POWER LINES, OUTLETS at BREAKERS kung may sira bago ulit gamitin.

10. Suriin kung may LEAK ang HOSE o tangke ng LPG bago buksan ito upang makaiwas sa posibleng sunog o disgrasyang idudulot nito.

Inaasahan na susundin ng publiko ang mga paalalang inahanda ng ahensya upang patuloy ang maayos na-supply ng kuryente at panatilihing ligtas ang mga regular na komokunsumo ng kur­yente.