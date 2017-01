SA LIKOD NG BALITA: Tamis at pait ng SSS pension hike (1)

By Daniel Agoncillo

Unang bahagi

Tamis na may ­halong pait. Iyan ang tumambad sa panlasa ng taum­bayan matapos ­tuparin, sa wakas, ni Pangulong ­Rodrigo Duterte ang kanyang pangako noong ­halalan na taasan ang pensyon ng 2.15 mil­yong lolo at lola na kasapi ng Social Security System (SSS).

Matapos umani ng batikos noong sabihin niyang tama ang pamahalaang Aquino at hindi kayang ipa­tupad ang panukalang dagdag-pensyon ng mga retiradong kasapi ng SSS, bigla niyang inanunsyo ang kanyang pasya na taasan na ang pensyon ng P1,000 ngayong Pebrero at P1,000 pa sa pagitan ng 2019 at 2022.

Ngunit nagdesisyon din siya na simula ngayong Mayo, tataasan naman ng 1.5% ang mga contribution o premium na binabayaran sa SSS ng 34 mil­yong kasapi nito at ng kanilang mga employer.

Tataas sa 12.5% mula sa 11% na premium na pinaghahatiang bayaran sa SSS bawat buwan ng kasaping employee at ng kanyang ­employer: 3.63% o ‘di hihigit sa P15,000 ng suweldo bawat buwan mula sa employee, kung alin man ang mas mababa, at 7.36% mula sa emplo­yer. Aabot mula P15 hanggang P740 kada kasapi, na paghahatian ng emple­yado at employer, ang dagdag-singil sa premium. Nilinaw din na unti-unti pang tataasan ang premium mula 11% hanggang 17% sa 2020.

Mabuting balita ito para sa mga lolo at lola ng SSS na may baseline o minimum pension na P1,200 bawat buwan o P40 bawat araw. Ngunit masamang balita ito para sa karamihan ng mga empleyado na hirap magbayad ng SSS premium dahil sa maliit na sweldo o sahod nila at ‘di regular na hanapbuhay. Masamang balita rin ito para sa mga maliit na negosyante na nagpapasweldo ngunit maliit lang ang kita o wala na halos kinikita sa kanilang negosyo.

Ang dagdag-singil sa premium ay payo ­umano ng economic team ni G. Duterte – sina Finance ­Secretary Sonny Dominguez, Budget ­Secretary ­Benjamin ­Diokno at NEDA Secretary ­General ­Ernesto ­Pernia – at ng top management ng SSS. ­Sinasabi nila na walang perang pagkukuhanan para sa panukalang dagdag-pensyon at kung itutuloy ito, malulugi ang SSS ng P16 bilyon hanggang P26 bil­yon bawat taon at mapipilitang magsara ang ahen­siya sa 2029. Aabot daw sa P56 bilyon bawat taon ang kailangan para mabayaran ang dagdag-pensyon habang kumikita ­lamang ang SSS ng P30 bilyon hanggang P40 ­bilyon bawat taon.

Ayon din sa economic team at sa SSS management, kung kukunin ang gastusin para sa dagdag-pensyon mula sa dagdag-singil sa premium, maa­aring tumagal pa ang SSS hanggang 2040.

Totoo ba ang mga pinagsasabi nila? Kung ­susuriin, lilitaw na may mga iba pang paraan liban sa dagdag-singil sa premium upang matustusan ang dagdag-pensyon. (Itutuloy)

