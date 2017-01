SA LIKOD NG BALITA: Papaboran ba ng PET ang protesta ni Bongbong?

Maugong ang mga tsismis na ilalabas na raw ng Korte Suprema bilang Presidential Electoral Tribunal (PET) ang kanilang desisyon sa protesta ni Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kaugnay ng umano’y mga pandarayang naganap sa pagkapanalo ni Bise Presidente Ma. Leonora ‘Leni’ Robredo noong nakaraang halalan.

Magiging napakahalaga ng desisyong ito lalo na kung totoo ang naiulat na pagpapatingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang ospital sa Tsina dahil lumalala raw ang kanyang sakit na kanser. Mariing itinatanggi ito ng Malacañang, ngunit inamin na noon pa ni G. Duterte mismo na mayroon siyang mga malulubhang sakit at gumagamit siya ng Fentanyl, isang droga na pampapawi ng pananakit ng katawan na dulot ng kanser at iba pang mga malubhang sakit.

Kung sakaling maging paborable ang desisyon ng PET sa protesta ni Bongbong, papalit kay Robredo ang kaisa-isahang lalaking anak ng yumaong pangulong Ferdinand Marcos bilang Bise Presidente. Kung hindi na magagampanan ni G. Duterte ang kanyang mga tungkulin bilang Presidente ng Pilipinas dahil sa malubhang sakit o iba pang dahilan, papalitan siya ni Bongbong.

Hindi malinaw kung bakit magiging ganito kabilis ang pagpapasya ng PET sa protesta ni Bongbong gayong marami pang dapat pagdadaanan na prose­so ang protestang elektoral niya upang mapatuna­yan kung nandaya nga ang kampo ni Gng. Robredo at kung nanalo nga ang Bise Presidente dahil sa pandarayang ito.

Pinakamahalaga sa mga prosesong ito ang pagbulatlat at muling pagbilang sa mga balota sa mga presinto kung saan, ayon kay Bongbong, nagkaroon ng dayaan: apat na munisipalidad o bayan sa Lanao del Sur, apat na bayan sa Basilan at isang ba­yan sa Maguindanao. Ni hindi aabot sa 50% o kalahati ng bilang ng mga balota sa mga probinsyang ito ang naapektuhan umano ng dayaan, kung naapektuhan man, at dito pa lang ay malabo na ang protesta ni Bongbong dahil kailangang lampas sa 50% ng boto sa isang probinsya ang napatunayang naapektuhan ng dayaan upang umusad ang reklamo.

Bukod pa rito, dapat maipakita kung papaano nagkaroon ng dayaan matapos ng kontrobersyal na pagpalit ng question mark sa mga pangalan ng ilang kandidato sa simbolong ‘ñ’, na ginawa ng isang opisyal ng Smartmatic, ang kumpanyang gumawa ng vote counting machines na ginamit sa halalan, habang nagbibilangan ng balota. Ayon sa Commission on Elections at Smartmatic, walang epekto ang pagpapalit na ito sa unofficial count at lalo na sa official count ng mga balota.

Ngunit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source ng balita, mayroon daw ginagawang pagbibilang ng balota ang kampo ni Bongbong na gagamitin sa kanyang kaso upang ipakita na siya ang tunay na nanalo bilang Bise Presidente at natalo lang siya dahil sa pandaraya ng kampo ni Robredo.

Bukod pa rito, noong kanyang state visit sa Tsina kamakailan lamang, ipinakilala ni G. Duterte si Bongbong bilang ‘bagong Bise Presidente’ kung sakaling maipanalo niya ang kanyang protesta sa PET.

Hindi na sana dapat pinapansin ang mga tsismis na ganito, ngunit may mga nauna nang tsismis tungkol sa mga desisyon ng Korte Suprema na napatunayang totoo, tulad ng pag-apruba sa pagpapali­bing sa yumaong pangulong Marcos. Bago nagdesisyon ang Korte Suprema rito, ilang ulit na sinabi ni G. Duterte na pabor siya sa pagpapalibing sa dating pangulong Marcos sa Libingan ng Mga Bayani. At hindi niya tinatago na mataas ang pagtingin niya sa yumaong pangulo at matalik niyang kaibigan at taga­suporta ang pamilyang Marcos.

Napapansin na ‘pag nagsalita si G. Duterte tungkol sa isang isyu na pinagdedesisyunan ng Korte Suprema, pumapanig ang desisyon ng Korte sa sinasabi niya. Ito rin kaya mangyayari sa protesta ni Bongbong? Abangan!