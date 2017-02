SA LIKOD NG BALITA: Paano lilinisin ang kapulisan?

Kinailangan pang mabiktima ang isang dayuhang negosyante at ang kanyang pamilya bago aksyunan ng pamahalaan ang katiwalian na talamak sa ating kapulisan. Malugod namang tinanggap ng publiko ang anunsyo ng Palasyo na pansamantalang ipapatigil ang digmaan laban sa droga habang nililinis ang Philippine National Police (PNP). Ito’y matapos mabulgar ang pagkidnap at pagpatay sa isang Koreanong nego­syante ng mga pulis na nakatoka mismo sa digmaang ito sa loob mismo ng Camp Crame, at ang paghingi nila ng ransom sa walang kamuwang-muwang na pamilya nito.

Nguni’t para sa mga nangangarap o nananaginip ng tunay na pagbabago sa larangan ng pagkalulon ng kapulisan sa krimen, makakaranas lamang sila ng napakasamang bangungot.

Malaking hocus-pocus lamang ang kasalukuyang paglilinis na ginagawa sa PNP. Hangga’t hinaha­yaan at binabasbasan ng pamahalaan ang pagtanggal ng patayan sa listahan ng mga krimeng dapat ipatigil, magpapatuloy ang gulo na dulot ng mga gawaing ba­luktot ng mga pulis, lalo na sa digmaan kontra sa droga. Pati iyung mga pulis na sana’y magiging matino ay mahahawa sa kabaluktutan at malululon sa kasamaan na ngayo’y talamak sa buong kapulisan.

Walang kabutihang maidudulot ang pagtapon ng mga tiwaling pulis sa Mindanao. Magpapalala lamang ito sa kriminalidad at lalong magpapasama sa kalagayang pangkapa­yapaan at pampublikong kaayusan at kaligtasan sa islang iyon. Kawawa lalo ang mga mamamayang nakatira roon kung mga kriminal na naka-uniporme na lamang ang magbabantay at magsisilbi sa kanila. Para na ring ipinapaalaga ang manukan sa sawa. Tuluyan nang magiging ‘to attack and collect’ imbes na ‘to preserve and protect’ ang motto ng kapulisan.

Kung talagang nais ng pamahalaan na maibalik ang tiwala ng ating mga mamamayan at maging ng pandaigdigang komunidad sa kapulisan ng ating bayan, dapat hindi matapos ang sinasabing paglilinis sa pagbuwag sa mga yunit na kontra-droga ng PNP. Sa situwasyon ng kapulisan ngayon, hindi na malaman kung sino diyan ang matino at sino ang tiwali. Saan naman nanggaling ang sinasabing 40% lang ng kapulisan ang marumi? Hula lang? Laro lang ng darts? Saan mauuwi ang paglilinis sa kapulisan kung pulis pa rin ang maglilinis rito? Ilang beses na ring tinangkang linisin ang kapulisan matapos ng mga napakalaking iskandalo dulot ng pagkalulon ng institusyon ng kapulisan sa krimen. Nguni’t ano ang nangyari? Nananatili pa ring marumi ito.

Kung tunay ang gaga­wing paglilinis at hindi kosmetikong pagpapabango lamang, dapat buwagin na lang ang institusyon ng PNP at palitan ito ng panibagong institusyon na huhubugin sa mga prinsipyo ng katarungan, karapatang pantao at kahusayan sa pag-imbestiga at paghuli ng mga kriminal.

Maaaring gamitin rito ang konsepto ng ‘people’s militia’ na ipinatupad sa Cuba, isa sa mga bansang hinahangaan ni Pangulong Duterte. Sa ilalim ng ganitong konsepto, hinayaan ang mga lokal na komunidad na magbuo ng kanilang sariling militia upang pangalagaan ang mga komunidad laban sa krimen at dayuhang panghihimasok. Binuo ng mga komunidad ang mga kasapi ng kanilang mga militia mula sa mga nakatira sa komunidad mismo na kilalang mapagkakatiwalaan at maaasahan sa pagsugpo ng krimen. Binigyan ng masusing pagsasanay at ginabayan ang mga militia sa pagsugpo sa krimen sa kani-kanilang mga lugar ng isang pangkat ng mga ekspertong militar. Dahil rito, nabawasan ng husto ng Cuba ang krimen sa kanilang mga komunidad.

Kung gagamitin ang konseptong ito sa mga komunidad sa Pilipinas, dapat linisin muna ang mga siyudad at bayan kung saan talamak ang droga at kilalang drug lord ang mayor bago mag-organisa ng militia doon. Maaari ring magbuo ng pangkat ng mga eksperto na magbibigay ng pagsasanay at gabay sa mga militia mula sa mga institusyong may integridad, may tiwala ng publiko at ng pandaigdigang komunidad at may kakayanan sa pag-imbestiga at paghuli sa mga kriminal. Maaaring kunin ang mga ekspertong ito mula sa hanay ng National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at Commission on Human Rights.

Upang matiyak na sumusunod at hindi lu­malabag sa batas ang mga militia, nararapat lamang na sumusunod sa batas ang kanilang mga pinuno, lalo na ang Pangulo. Ngunit ano ang mangyayari sa bagong kapulisan na bubuuin ng mga militia kung ang kanilang Commander-in-Chief mismo ang lumalabag sa batas?

Ilang beses nang inamin ni Pangulong Duterte na naging kaugalian na niya ang paglabag sa batas. Noong siya’y pro­secutor pa lamang, inamin niyang siya’y nagtatanim ng pekeng ebidensiya laban sa mga suspek na gusto niyang hulihin at ipakulong. Noong mayor na siya ng siyudad ng Davao, inamin niya na siya’y naghahanap ng mga suspek na pwede niyang patayin habang nakasakay sa kanyang motorsiklo. At ngayon, patuloy pa rin niyang sinusuportahan ang tahasang pagpatay ng mga drug suspect. Anong klaseng kapulisan ang iiral sa ilalim ng ganitong klaseng Pangulo? Handa at desidido ba siyang magbago upang maging mo­delo ng katapatan sa pagtaguyod at pagsunod sa batas at sa gayo’y tuluyan nang malinis at maiahon sa pagkalulon nito sa krimen ang ating kapulisan?





Mauuwi lang sa wala ang kahit anong klaseng paglilinis na gagawin sa kapulisan kung ang Pangulo at Commander-in-Chief mismo ang lumalabag sa batas.

Email:daniel.agoncillo.@outlook.com