“Sa 5 sinabi [ko], 2 lang ‘yung tama!” — PDU30

Mismong sa bibig ni Pangulong Rodrigo Duterte nanggaling na sa limang salitang binibitiwan n’ya, dalawa lang doon ang tama o totoo at ang tatlo ay pawang kalokohan na lang.

Ang rason: sinasadya umano niyang haluan ng kalokohan ang bawat talumpati niya dahil gusto niyang magpatawa.

Ito ang inamin mismo ni Pangulong Duterte nang magsalita sa 115th anniversary ng Bureau of Customs (BOC) noong Miyerkules ng hapon.

“Sa limang salita, dalawa lang ‘yung tama niyan, ‘yung tatlo puro kalokohan ‘yan,” pag-amin ng Pangulo.

Nang matanong naman kahapon sa press conference sa Malacañang si presidential spokesperson Ernesto Abella kung kailan nagsasabi ng totoo o nagbibiro ang Pangulo, sinabi nitong makinig lang nang mabuti ang media sa press conference.

“Listen to the press conferences. Alright,” unang sagot ni Abella.

“The President is very serious and if you want, if you really want to know, he is very consistent in his statements, he’s very consistent in his statements,” paliwanag ni Abella.