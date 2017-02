ROTC kaliwa’t kanan na ang palag

Patuloy na humahakot ng pagtutol ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na buhayin ang Reserve Officer Training Course (ROTC) sa lahat ng college students.

Pinakahuling umangkas sa protesta laban sa pagbabalik ng ROTC ay ang League of Filipino Students (LFS) na bumalandra kahapon ng umaga sa Mendiola upang iparating sa Pangulo ang kanilang pagtutol sa ideya.

“ROTC is a program to condition the minds of the youth to be heartless fascist. It is a program that will used bu the go­vernment to recruit and mobilize the youth for his all-out war against the people,” ayon kay LFS national spokesman JP Brosos.

Iginiit pa ng LFS na gagamitin lamang ng mga abusadong militar ang training ng ROTC para ma-brainwash o maimpluwensyahan ang mga estudyante para mapasunod sa kanilang mga balak.

Gayundin, ipinagsigawan ng mga militanteng kabataan ang kanilang pagkondena sa inalagwang all-out war ng Pangulo laban sa mga rebeldeng komunista kasunod ng pagputol sa sinisimulang peace talks.