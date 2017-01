NBA: ROSE ‘DI SUMIPOT

NEW YORK (AFP) — Misteryosong hindi nagpakita si New York Knicks point guard Derrick Rose sa Madison Square Garden noong Martes (Manila time) na naging malaking problema, kaya natambakan ng New Orleans Pelicans 110-96 sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game rito.

Pinagsimula ng Knicks si Brandon Jennings sa point guard sa halip na si Rose, na nag-tweet lang ang team niya sa maliit na anunsyong “Derrick Rose is not with the team.”

Walang indikasyon si coach Jeff Hornacek sa pagliban ni Rose sa pregame press conference. Sinalag din niya tapos ng laro ang mga pag-uusisa sa kanyang player.

“Right now we don’t have enough information to really give you anything,” dakdak ni Hornacek. “So that’s just going to have to wait until we hear something from Derrick himself.”

Tinanggihan din ni Hornacek ang report na hindi makontak ng team si Rose.

“I’m not going to comment on any of that stuff,” aniya. “We expect him back, sure. It’s just a matter of time. We want to respect whatever he’s going through, and we’re just not going to comment on it.”

Sinabi ni teammate Joakim Noah na nakausap na niya si Rose tapos ng game at okey naman ang basketbolista. Pero hindi na niya nilinaw ang ulat ng ESPN na ang pagliban ni Rose ay may kaugna­yan sa pamilya nito.

“I don’t really want to talk too much about it because I don’t know what the situation is,” dada ni Noah. “I’m just happy that everything is OK with him.”

Epektibo ang 28-year-old at 2011 NBA Most Valuable Player sa Chicago Bulls na si Rose sa first season niya sa Knicks.

Siya’y may ­average na 17.3 points sa 33 games, na-missed ang ilang games sa kaagahan ng season sanhi ng back spasms.





Sa pag-absent ni Rose, natalo ang Knicks ng eighth time sa nine games.

Ejected naman si star forward Carmelo ­Anthony sa third quarter timeout sa two technical fouls sa pakikipag-argumento sa officiating.

Pagkaraan, nasipa rin si Knicks reserve Kyle O’Quinn sa hard foul kay Pelicans star ­Anthony Davis na palipad saka nag-dive sa courtside seats sa baseline.