ROCKETS PUMUSLIT SA THUNDER

HOUSTON, Texas — Tinrumpeta ni James Harden na makakasakit pa rin siya sa kalabang team nang higit pa sa scoring, at nakita iyon ng Oklahoma City Thunder sa 71st NBA 2016-2017 season, Biyernes (Manila time), sa Toyota Center dito.

Nasilip ni Harden na open si Nene sa paint at nakabuslo ang Brazilian big man ng go-ahead free throws para maayudahan ang Hous­ton Rockets na ibasura ang 49-point explosion ni Russell Westbrook at makaeskapo sa OKC Thunder, late-game rally, 118-116.

Sinalpak ni Nene ang big free throws para palamangin ang Hous­ton sa kaligtasan na rin sa 0.7 ticks left makaraang ma-foul habang tumikada ng open hoop sa pick-and-roll action kay Harden. Sinubukan pang makatalilis ng OKC sa last play kay Enes Kanter na sumablay sa tip sa pagkakapos ng Thunder sa rally sa kabila ng nagbabagang performance ni Westbrook.

Kahit saan bumitiw si Westbrook ay nagliliyab ito, pero nakambyuhan ng Rockets ang pagkaeksplosibo niya sa balanced attack at sa three-point barrage, na rito’y five players ang mga nakapagpako ng at least two triples each. Sinapawan ng Houston ang Oklahoma, 34-18, sa second quarter para 67-56 edge sa half.

Nakaabante ang Houston nang hanggang 18 sa third quarter bago ang sariling palabas ni Westbrook at nakakuha pa ng mga makaka­tulong sa Thunder’s fourth quarter rally.

Iwan sa 100-86 sa early ng period, nakabalikwas ang Thunder sa ginalamay na 17-7 blitz nina Victor Oladipo at Kanter. Nakita pa ni Westbrook si Oladipo na open na naka-corner triple para ipatikim sa Thunder ang first lead sapul sa second quarter, 116-114, 1:54 left.

Nagpasok si Harden ng pair of free throws sa pag-tie sa game, pero nasupalpal ang three point attempt niya ni Andre Robertson na magbabalik ulit ng lead sa next play sa 27 ticks remaining. Sablay ang three-pointer ni Westbrook sa next play, na ng-set ng mala-brilyanteng pasa ni Harden kay Nene sa final Rockets possession at maselyuhan ang panalo.

Wagi na ang Houston sa kasalukuyan ng six straight games at sumampa sa 28-9. Kapos lang si Harden ng two rebounds para sana sa triple-double sa 26 points, 12 assists at eight boards. Naka-22 pts. si Eric Gordon off the bench, kabilang ang five triples, habang nakatapos si Nene ng 18 markers.

Sa 49 points ni Westbrook, may career-high eight treys, kalakip ang eight rebounds at five assists. Pero napasakamay pa rin ng Thunder third game loss in a row para sumemplang sa 21-16. Naka-17 si Oladipo at may 15 si Kanter.