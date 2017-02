Robredo saludo sa tapang ng CBCP kontra EJK

Pinapurihan ni Vice President Leni Robredo ang naging pahayag ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) sa pagkokondena ng huli sa nangyayaring extrajudicial killings (EJK) na nauugnay sa kampanya ng pamahalaan para labanan ang ilegal na droga.

Itong Martes, nagsalita si Robredo sa alumni homecoming ng Tahanan ng Mabuting Pastol sa Tagaytay City.

“Iyong ganoong pastoral letter (ng CBCP), nakakapagbigay siya ng lakas ng loob,” ayon sa Vice President.

Nitong Linggo naglabas ang CBCP ng pastoral letter na pirmado ni Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas at binasa sa lahat ng simbahan. Ang statement ay naglalaman ng hindi nila pagsang-ayon sa nagaganap na bulagtaan bilang bahagi ng ‘war on drugs’ ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon pa kay Robredo, dapat maging matatag ang mga Filipino para bigyang lakas ng loob ang mga naging biktima ng EJK.

“I think six months, seven months, was already too long a time na namahimik ang maraming tao. Ngayon talaga is a time na magkaisa tayo at palakasin natin ‘yung loob ng mga pamilya. Kasi iyong mga pamilya, while gusto nilang mag-seek ng justice, natatakot sila na baka mas malaki ang babalik sa kanilang hati-hati,” wika niya.

Nag-iwan din si Robredo ng payo sa Simbahan at mga lider nito sa kinakaharap nilang batikos mula sa pamahalaan.

“Sana hindi panghinaan ng loob iyong the Church as a whole and the priests individually, sa pagboboses. Sana hindi tayo maapektuhan kasi alam naman natin kung ano ang totoo at hindi,” dagdag pa nito.