OH LABAN KA?!: ROBIN, NAG-ALALA SA MGA BUNTIS!

Nanatiling deadma si Robin Padilla sa isyu ng pagbubuntis ng anak niyang si Kylie Padilla at sa planong pagpapakasal (engaged na sila) nito kay Aljur Abrenica.

Binigo ni Robin ang mga fans na naghihintay ng kanyang statement o mensahe kaugnay sa estado ng isa sa mga anak niya sa dating asawang si Liezl Sycangco na naka-base sa Australia.

Hinintay ng madla ang komento ni Robin tungkol sa pagdadalantao ni Kylie pero hindi talaga nagsalita ang aktor tungkol dito. Kahit ang sagutin ang mga nagtatanong sa kanyang mga fans at followers niya sa Instagramm, wala ni isa mang sinagot si Robin.

Mas ginusto pa ni Robin na mag-post ng larawan nila ng baby niyang si Isabelle. Sa IG nga ni Robin ay makikitang karga niya ang bata habang pinapadede niya ito sa tsupon.

Walang anumang tungkol kay Kylie ang message caption ni Ro­bin sa kanila ng bunso niya kundi ang kampanya nito na maisulong ang HB4113 para sa mga nanganak na workers sa kahit na anong kumpanya sa Pinas.

Ang kapakanan ng mga nanganak o ina ang mas pinagtutuunan ng pansin ni Robin sa kanyang pa­nawagang suportahan ang batas tungkol sa mahabang maternity leave at benefits ng mga nagsilang na mga nanay.

“Sa nakikita kong hirap, pagod at puyat ng aking asawa @marieltpadilla I strongly support HB4113 isulong para sa mga kababaihan-Maternity Dad.

“Currently, our laws provide that pregnant wo­men may take a leave of 60 days with pay equivalent to 100% of their basic salary, allowances and other benefits, or 78 days for women who undergo caesarian deliveries.

“This number however, fails to fully cover even the first 100 days of the life of a child, a period which is critical to breastfeeding, establishing a bond with the baby, and developing resistance to chronic diseases such as asthma.

“The Philippines is one of a shrinking minority of nations providing for less than a minimum fourteen weeks of statutory maternity leave.





“Among our neighbors in the ASEAN, only Malaysia has a comparably short period of maternity leave’ Aglipay Villa explained,”

Tinag ni Robin sina Toni Gonzaga, Bianca Gonzales, ang manager niyang si Betchay Vidanes, Sitti at si Manny Pacquiao na may ganito ring kampanya.

Kylie, naiyak sa ultra sound!

Humamig naman ng simpatiya ang pagbu­buntis ­ngayon ni ­Kylie Padilla. Ilan sa mga kasama­han niya sa industriya ang ‘well ­wishers’ ni Kylie ay sina Marvin Agustin at Rita Daniela.

Idinadalangin nga ni Marvin na maging happy forever ang dalawa sa kanilang pagmamahalan.

“@kylienicolepadilla congrats Kylie!!! May you and Aljur be ­happy forever.”

Ganito rin ang mensahe ni Rita para sa kasamahan sa Kapuso Network.

Naka-poste sa IG account ni Kylie ultrasound report photo ng magiging anak nina Ajur at Kylie. At naiyak nga raw si ­Kylie ng makita ito.