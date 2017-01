RHIAN RAMOS, JOIN DIN SA ENCANTADIA

Isang Linggo na halos emosyunal ang mga Encantadiks o ang mga sumusubaybay sa primetime fantaserye na Encantadia dahil sa mga pamamaalam na nagaganap.

Marami ang naluha at naging emosyunal sa pagpapaalamanan nina Kylie Padilla as Amihan at Ruru Madrid bilang Ybarro. May kilig nga ang dalawa as Ybramihan kaya naman pala may mga fans talaga na nabuo ang tandem nila sa Encantadia. Na kung nagtuluy-tuloy, threat ngang talaga sa GabRu ha?

Anyway, mukhang hindi na rin ginawang suspense o may pa-surprise effect ng Encantandia kung sino sa apat na Sang’gre ang magbubuwis ng buhay. Kahit na lumalabas na 3 months preggy nga si Kylie kaya bigla itong papatayin na sa Encantadia, nagti-trending pa rin kasi ang #WagSiAmihan kaya may umaasa pa rin na hindi siya ang mamamatay.

Matunog din nga ang pangalan ni Gabbi as Alena na posibleng mamatay raw talaga.

Pero ‘yun nga, 2 days before ng death scene, may lumabas na sa ilang social media page ng Encantadia na larawan ni Kylie on her very poetic mala-fantaseryeng death bed.

So there, goodbye Amihan na nga at kung totoo ang balita, welcome to another Kapuso star na ang usap-usapan ay si Rhian Ramos naman daw.