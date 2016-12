RELIHIYON, PERA-PERA LANG! — PDU30

Matapos birahin sa sermon ng iba’t ibang parokya ng Simbahang Katolika nitong Kapaskuhan ang extrajudicial killings na isinisisi kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte rumesbak naman ang Presidente at pinatutsadahan ang mga pari.

Sa isang pagtitipon sa Davao City (Christmas gathering with barangay officials) pinag-iingat ni Pangulong Duterte ang mga kababayan sa mga relihiyon.

Sa kabila nito ay binigyan-diin ni Duterte na naniniwala siya sa Diyos.

“I mean, there is God. But be careful about religion. Kwarta-kwarta lang na,” pasaring ng Pangulo sa religious sector.

Kaugnay nito, ikinumpara ni Duterte ang pagiging ipokrito ng mga religious critics sa Amerika.

Sa magkahalong salitang Bisaya at Tagalog ay sinabi ni Duterte na hindi naman nito inaatake ang simbahan at ang Amerika. Ang pinupuntirya niya aniya ay ang pagiging parehong ipokrito ng mga ito.

“Wala ako mag-atake but the hypocrisy of it all. Pareho lang na ug America… Kita mo sila, sige sila ug siyagit (sigaw), wala naman silang ginagawa. Wa man pud muhatag ang simbahan miski ug isa ka… Dako man na ang kontribusyon sa mga tao, sige ug ampo ug grasya nga wa pud muabot. Maniwala ka niyang relihiyon. Maniwala kayo. Ay sus. Kolekta lay maayo diha. Kay totoo pa na naay tinuod nga mensahe, muhatag ka ug kwarta, kinsa may wa muampo na mamil­yonaryo? Mamilyonaryo tang tanan,” paghahayag ng Pangulo.

Nagpapakatotoo lamang umano si Pa­ngulong Duterte kaya naman hindi nito maiwasan na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa mga banat sa kanya ng religious critics tungkol sa extrajudicial killings.

“Ako prangka-prangka lang. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas, extrajudicial. Mga pari sige yawyaw ng extrajudicial,” pagdidiin nito.