RELASYON kay Maine, PALALAKASIN ni Alden!

Masaya at punung-puno ng emosyon ang naging 25th birthday celebration ni Pambansang Bae Alden Richards sa Eat Bulaga noong nakaraang Lunes, ang unang Monday ng 2017.

Pinagtrabaho nang husto ng EB si Alden dahil bukod sa kanyang dance number kunsaan patiwarik siyang nilambitin, naging Santa Claus pa siya sa apat na masuwerteng nasa audience. Si Alden pa mismo ang bumili ng mga Christmas wishes nila.

Nagkaroon din siya ng dance number kasama ang kanyang Kalyeserye wife na si Maine Mendoza at siyempre, hindi puwedeng walang kiss na maganap sa kanilang dalawa dahil iyon ang pinakahihintay ng kanilang fans na AlDub Nation.

Ang naging birthday message ni Maine kay Alden ay ang parating maging masaya at matu­tunan naman daw nito ang salitang pahinga. Heto ang buong birthday message ni Maine:

“Happy happy birthday, Alden. Twenty five ka na. Ako naman, wish ko lang talaga sayo, sana kung anong kahilingan mo sa Diyos. Sana ‘yung mga aspirations mo.

“Sana matupad. Sana lagi kang masaya. And alam mo naman ‘yung mga sinasabi ko sa’yo na mga bagay, sana wag mong kakali­mutan ‘yun. Nage-get ko naman, na ayan, trabaho trabaho.

“Pero wag mo pa ring kalimutan na magpahinga minsan, take a break and enjoy mo ‘yung life. Kasi bata pa tayo, eh. Marami pa tayong magagawa. Wag ka masyado kayod kwarenta anyos! Ayun lang, sana lagi kang masaya and I’m always here for you.”

Siguro ang hindi lang naiintindihan ni Maine at ng ibang tao kung bakit sobrang ­sipag ni Alden ay dahil naranasan na nito ang ­buhay na kapos at minsan walang pera ang kanyang pamilya.

Unlike ni Maine, pinanganak ito sa isang pamilya na hindi poproblemahin kung saan kukunin ang pera. Hindi galing sa mayaman na pamilya si Alden kaya kung anong magandang oportunidad ang dumating sa kanya ay pinagbubutihan niya dahil ayaw na niyang magiging problema ng kanyang pamilya ang pera.

Sa murang edad ay naranasan na ni Alden ang maging bread winner. Sumali ito sa mga male pageants, nagpa-VTR para sa mga commercials at nag-audition sa mga reality shows. Hindi tulad ni Maine na bata pa lang ay naranasan na ang marangyang buhay at naibibigay ang mga hiling nito.





Kung si Maine ay nakapag-aral sa mamahaling school at naka-travel na sa iba’t ibang bansa noong bata pa lang ito, si Alden ay kinailangang tumigil mag-aral para maghanap ng pagkakakitaan dahil hindi nila alam kung saan kukunin ang susunod na pang-gastos nila.

Tulad nga ng sinabi ng personal assistant ni Alden na si Ten-Ten, nasubukan pa nila ni Alden na makisabay sa truck ng basura para lang makauwi sila ng Laguna dahil tinitipid nila ang magiging pamasahe niya para sa lakad nito kinabukasan.

Pihadong hindi naranasan ni Maine ang ganyang buhay, kaya siguro ang hiling lang ni Alden ay maintindihan siya nito, lalo na kung may mga panahon na wala siyang maibigay na time dito dahil may tinanggap siyang trabaho.

Pero kahit naman daw hindi sila parating nagkakasama pagkatapos ng kanilang sugod-bahay sa EB, ang pag-aalaga naman niya kay Maine ay la­ging naroon.

Kahit saan man daw siya, laging isipin ni Maine na nandiyan siya para alagaan at protektahan siya dahil walang makakasira sa kanilang pagsasama.

Inamin din ni Alden na nagkakasamaan din sila ng loob minsan ni Maine. Heto ang buong sinabi ni Alden kay Maine:

“Alam mo naman ‘yung mga nangyari sa atin before, noong 2016: good, bad, happy, sad, up and downs, ang dami. Pero sana ma-realize mo na kahit hindi tayo madalas nagkikita, nagkikita lang tayo madalas sa barangay, pero ‘yung pag-aalaga ko sa’yo, ‘yung pag-aano ko sayo… ‘yung care ko sa’yo, Maine, hindi nagbabago ‘yun. Kahit from afar lang ako, aalagaan pa rin kita the most I can. ‘Yung kung ano mang meron tayo ngayon, sana this 2017, palakasin natin.

“Sana kung ano ‘yung relationship natin ngayon, palakasin natin ‘yun, patatagin natin ‘yun.

“Kasi ang daming mangyayari sa 2017 and I’m thankful for you being there. For you being there for me kahit na minsan nagkakasamaan tayo ng loob, thank you, Maine.”

Kaya mabuti na lang at merong aabangan na Destined To Be Yours na teleserye ang kanilang fans dahil sa taping pa lang ay sobra-sobra na ang panahon na maibibigay ni Alden kay Maine.