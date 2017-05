Tuluyan nang ibinasura ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA) ang ad interim appointment ni Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez matapos na dumaan ito sa mahabang deliberasyon at pagdinig.

Idinaan sa secret voting ang pagbibigay ng boto ng mga miyembro ng komisyon sa nominasyon ni Lopez.

Sa sponsorship speech ni Senador Manny Pacquiao, chairman ng CA committee on environment, sinabi nitong 13 miyembro ng komisyon ang bumoto kontra kay Lopez na sapat na botong kailangan para ibasura ang nominasyon ng kalihim.

Inamin ng senador na gustuhin man niyang makumpirma si Lopez, ngunit wala siyang magawa kundi igalang ang desisyon ng mayora.

“The vote did not go as I “personally wanted” to be but the decision of the majority should be respected,” ayon pa kay Pacquiao na isa sa mga sumusuporta kay Lopez.

“To Gina, I truly admire your passion and love for the environment, your dreams to make the brown fields turned into green, the water to be clean and clean fresh air surround our land. Dama ko ang iyong malasakit sa kalikasan,” ayon pa sa talumpati ni Pacquiao.

Bukod kay Pacquiao, tumayo rin sa plenary sina Sens. Vicente Sotto, Francis Pangilinan, JV Ejercito at Loren Legarda upang ipahayag ang kanilang botong pagpabor sa nominasyon ni Lopez.

Dumaan sa mahabang deliberasyon at pagdinig ng komisyon ang appointment ni Lopez na pawang nakasentro kaugnay sa kontrobersyal na pagpapasara nito ng mining operations.

Naging emosyonal naman si Lopez sa pagharap nito sa mga mamamahayag matapos ibasura ang kanyang nominasyon.

Ngunit ayon pa sa kanya, hindi niya kontrolado ang bumubuo ng komisyon.





Hindi itinago ni Lopez ang sama ng loob sa mga bumoto laban sa kanya na pinaniwalaan niyang inuuna umano ang business interest kaysa sa interes ng bayan.

Sa kabilang banda, respetado ng Malacañang ang desisyon ng CA.

“The President is attending to the possible replacement,” sabi pa ni presidential spokesperson Ernesto Abella.