‘Red alert’ sa paputok

By Jun Tadios

Naka-‘red alert’ ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection (BFP) dahil sa banta ng sunog habang papalapit ang salubong sa Bagong Taon.

Katunayan ayon sa BFP, nasa 23 sunog na ang kanilang naitatala simula nang itaas ang red alert na alarma noong December 15 ngayong taon.

Sinabi ni BFP Deputy Spokesperson Chief Inspector Ian Manalo na bagama’t mas maliit ang bilang na ito kumpara sa naitalang fire incidents noong December 2015, mas pinaigting pa nila ang kampanya ngayong taon para ilayo sa trahedya ang publiko.

Ayon kay Manalo, mas masigasig ngayon ang BFP sa pag-iikot para paalalahanan ang publiko na walang maidudulot na mabuti ang pagpapaputok lalo na sa mismong araw ng salubong sa Bagong Taon sa December 31.

Ginagamit din ng ahensya ang inilabas na pamantayan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) hinggil sa pagpili ng ligtas na paputok kung saan dapat ay hindi umano lalagpas sa kalahating gramo ang pulbura ng isang firecracker.