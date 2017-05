Rebelasyon ni ex-PO1 Tacorda, imbestigahan – De Lima

Isa si dating PO1 Vincent Tacorda sa makapagpapatunay na state–sponsored ang mga nangyayaring patayan sa gitna ng inilunsad na kampanya ng pamahalaan kontra droga.

Kaya naman, hiniling ni Sen. Leila De Lima sa Senado sa pamamagitan ng inihain nitong Senate Resolution 358 na imbestigahan ito at imbitahan si Tacorda upang magbigay-linaw.

Kaalinsunod na rin ito sa rebelasyon ni Tacorda na ilan sa kanyang senior officers sa Philippine National Police (PNP) ay umaabuso sa inilunsad na giyera ng pamahalaan kontra drug.

Sa inihaing resolsuyon ni De Lima, iginiit nito sa kinakulang komite ng Senado na alamin ang rebelasyon ni Tacorda na napilitan siyang magbitiw matapos na hindi niya masikmura ang pang-aabuso ng kapulisan sa ipinatupad nitong kampanya kontra droga.

Giit ng senadora, kailangang kumilos ang Department of Interior and Local Government (DILG) gayundin ang Philippine National Police (PNP) upang alamin ang pananagutan ng mga police officers na sangkot sa naturang iregularidad.

“There is a need for the Department of the Interior and Local Government and the Philippine National Police to determine the culpability of the police officers involved in the reported irregularities,” ayon kay De Lima.

Una nang inakusahan ni Tacorda sina dating Catanduanes Police Chief Supt. Jesus Martinez at dating Viga Officer-in-Charge Sr. Insp. Nathaniel Jacob na nag-utos sa kanya na patayin ang suspected drug pusher na si Samuel Rojas sa Viga, Catanduanes.

Bukod dito, inamin din ni Tacorda na may pagkakataon na inutusan siyang magtanim ng ebidensiya upang suportahan ang pag-aresto sa isang inbidibwal.

Isa rin umanong Manuel ‘Galog’ Huit Jr. ang inaresto na nakuhanan ng P1 milyong shabu ngunit pinalitan ng tawas nang i-turnover ang ebidensiya sa mga awtoridad.

“Such irregularities, if proven correct, violate the very core of good governance in the Constitution, as Article II, Section 27 provides that the state shall maintain honesty, and integrity in the public service,” giit ni De Lima.





Dagdag pa ng nakapiit na senadora, ang mga rebelasyon ni Tacorda ay isa sa mga maituturing na missing links na makakapagpatunay na ang mga patayan sa gitna ng kampanya ng pamahalaan kontra droga ay state-sponsored at ang mastermind ay walang iba kundi si Pangulong Duterte.

“Tacorda has said he is ready to reveal everything he knows about how the drug war was being abused,” ayon pa kay De Lima kasabay ng pagsasabing umabot na sa 8,000 ang napatay mula nang maupo si Duterte at mahigit sa kalahati nito ay nananatiling “under investigation.”