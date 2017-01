REAKSIYON NI ROBIN SA BUNTIS ISYU NI KYLIE, INAABANGAN!

Kung dati ay puro blind items lang ang naglalabasan na buntis ang isang young actress na nakipagbalikan sa ex-boyfriend nito, ngayon ay hindi na, dahil usap-usapan na talaga at pinangalanan na nga ng karamihan na ­diumano ay si Kylie Padilla ito at siyempre pa, ang sinasabing ama ay ang ­Kapuso star din na si Aljur Abrenica.

Simula nang maglabasan ang mga blind-items, ang dami nang nag-aabang sa social media ni Kylie sa kung ano ang ipu-post nito.

May ilang cryptic message na rin siya in the past, even ‘yung tila sobrang sweetness at pasasalamat niya kay Aljur ay nabibigyan na ng meaning ngayon.

So far, wala pa rin anumang pahayag kina ­Kylie at Aljur, not to mention, inaabangan din kung ano ang magiging pahayag o reaksiyon ni Robin ­Padilla sa isyung ito sa anak.

Kung totoo ngang preggy si Kylie na sa nasagap pa namin, kesyo 3 months na raw, tanggap na tanggap na nga kaya ni Robin ang boyfriend ng anak?

May ilang nagtatanong na rin kung paano raw sa Muslim kung sakali ang babae ay nabuntis na ­hindi pa kasal o hindi Muslim ang lalaking nakabuntis.

Of course, all these things are still speculations not until, inamin o itinanggi ni Kylie ang balita. ­Siyempre, kung hindi naman totoo, mas maganda rin na magsalita na si Kylie para matapos na ang mga chikang buntis nga siya.

Eh, kumonek pa dahil sa tinatakbo ng kuwento ng primetime fantaseryeng Encantadia kung saan, ­kampi-kampihan na ang apat na Sang’gres na sa huling episode, lumalabas na may isa sa kanila ang mamamatay o magbubuwis ng buhay para maka­laban sa mga Hathor.

Siyempre, parang hindi pa man, nagluluksa na ang mga Encantadiks at umaasang hindi mama­matay ang isa sa apat na still, pahulaan pa rin naman kung sino nga ba kina Sanya Lopez bilang si ­Danaya, ­Gabbi Garcia bilang si Alena, Glaiza de Castro as Pirena at Kylie nga bilang si Reyna Amihan ang mamamatay.

Still in Encantadia, grabe ang mga ­magaganap ngayong linggo na kahit ang Headwriter nito na si Suzette Doctolero ay nag-tweet nang, “Oh Enca. Itong week na ito na papasok ang pinaka­masakit isulat.”





So, sige, abang-abang lang sa mga magaganap real o fantaserye man.